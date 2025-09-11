FOTO: La última vez que se lo vio con vida al argentino secuestrado en Brasil

El turista argentino de 54 años que había sido secuestrado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro fue encontrado muerto este jueves y se conoció el último video donde se lo ve por última vez con vida.

De acuerdo a la filmación que accedió la agencia Noticias Argentinas, Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez con vida al salir de su hospedaje en Copacabana.

Durante la madrugada del lunes comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, que incluyeron préstamos, transferencias y cambios de contraseñas.

También se detectó una fotografía tomada a las 7:00 en un lugar desconocido, posiblemente sin que él se diera cuenta.

Los movimientos financieros se extendieron durante todo el lunes hasta que las operaciones quedaron bloqueadas y, según sus allegados, el teléfono celular de Ainsworth estuvo activo hasta las 21 de ese mismo día, aunque no se pudo establecer su ubicación.