La última vez que se lo vio con vida al argentino secuestrado en Brasil
El hombre argentino de 54 años apareció muerto este jueves en Brasil tras haber sido secuestrado. Su último video muestra el instante en que abandona su alojamiento.
11/09/2025 | 16:56Redacción Cadena 3
FOTO: La última vez que se lo vio con vida al argentino secuestrado en Brasil
El turista argentino de 54 años que había sido secuestrado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro fue encontrado muerto este jueves y se conoció el último video donde se lo ve por última vez con vida.
De acuerdo a la filmación que accedió la agencia Noticias Argentinas, Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez con vida al salir de su hospedaje en Copacabana.
Durante la madrugada del lunes comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, que incluyeron préstamos, transferencias y cambios de contraseñas.
También se detectó una fotografía tomada a las 7:00 en un lugar desconocido, posiblemente sin que él se diera cuenta.
Los movimientos financieros se extendieron durante todo el lunes hasta que las operaciones quedaron bloqueadas y, según sus allegados, el teléfono celular de Ainsworth estuvo activo hasta las 21 de ese mismo día, aunque no se pudo establecer su ubicación.
Lectura rápida
¿Quién fue el argentino secuestrado?
Alejandro Ainsworth, un turista argentino de 54 años, fue el secuestrado en Brasil.
¿Cuándo fue encontrado muerto?
Fue encontrado muerto este jueves tras haber sido secuestrado.
¿Dónde fue visto por última vez?
Fue visto por última vez al salir de su hospedaje en Río de Janeiro.
¿Qué sucedió con sus cuentas bancarias?
Se registraron movimientos inusuales, como préstamos y transferencias, durante la madrugada del lunes.
¿Cuál fue el último registro de su teléfono?
El teléfono de Ainsworth estuvo activo hasta las 21:00 del lunes, pero no se pudo localizar.
[Fuente: Noticias Argentinas]