En vivo

La Cadena del Gol

Godoy Cruz vs. Instituto

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Rosario Central vs. Talleres

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Talleres

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Dep. Morón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Instituto

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La Provincia de Buenos Aires lanza la capacitación “Micaela Medios”

El objetivo es promover una práctica comunicacional con perspectiva de derechos humanos, género y diversidad.

21/09/2025 | 14:47Redacción Cadena 3

FOTO: La Provincia de Buenos Aires lanza la capacitación “Micaela Medios”

El Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires anunció el inicio de la formación “Micaela Medios: Comunicación, cultura y violencias”, destinada a trabajadoras y trabajadores de ese organismo y a integrantes de áreas de prensa y medios de comunicación.

La propuesta, informaron fuentes oficiales, se enmarca en la Ley Micaela Bonaerense N° 15.134, que establece la capacitación obligatoria en género y violencias por razones de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

El objetivo es promover una práctica comunicacional con perspectiva de derechos humanos, género y diversidad.

La formación comenzará el 6 de octubre de 2025 y se desarrollará de manera virtual entre el 13 de octubre y el 3 de noviembre, con cierre y entrega del trabajo final el 15 de noviembre. El cursado combinará encuentros sincrónicos y contenidos asincrónicos en la plataforma del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Para aprobar, los participantes deberán asistir a los encuentros de apertura y cierre, completar las actividades de cada módulo y presentar un trabajo final integrador.

Lectura rápida

¿Qué capacitación se lanzó? La capacitación “Micaela Medios: Comunicación, cultura y violencias”.

¿Quién la anuncia? Anunció el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuándo inicia la formación? La formación comenzará el 6 de octubre de 2025.

¿Cuál es el objetivo de la capacitación? Promover una práctica comunicacional con perspectiva de derechos humanos, género y diversidad.

¿Qué deben hacer los participantes para aprobar? Asistir a los encuentros y presentar un trabajo final integrador.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho