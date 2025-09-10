La profesora buscada por la alumna armada sufrió una crisis y fue internada

FOTO: Tiroteo en una escuela de Mendoza: la adolescente de 14 años entregó el arma

Lo localidad mendocina de La Paz permanece en estado de shock tras un grave incidente ocurrido este miércoles en la escuela Marcelino Blanco. Una alumna de 14 años ingresó al establecimiento con un arma de fuego, realizó múltiples disparos, amenazó a compañeros y docentes, y finalmente se atrincheró en un aula exigiendo la presencia de una profesora para "negociar".

El episodio, que mantuvo en vilo a la comunidad educativa, culminó cerca de las 15 horas tras intensas negociaciones sin que se registraran heridos.

El hecho comenzó alrededor de las 9:30, minutos después de finalizar el primer recreo y cuando estaba previsto un acto por el Día del Maestro.

Según testigos, la menor ingresó al baño de la escuela, donde habría cargado un arma de fuego que, según las primeras versiones, pertenecería a su padre. Luego, salió y disparó al aire "para llamar la atención".

Los estruendos iniciales generaron confusión: algunos estudiantes creyeron que se trataba de pirotecnia. Uno de ellos incluso se acercó a la adolescente y le preguntó si había detonado un "chasquiboom", a lo que ella respondió de manera desafiante mostrando el arma. El pánico se desató rápidamente.

La menor regresó a su aula y apuntó a un compañero con quien, según relatos, mantenía una mala relación debido a constantes burlas. "A vos te voy a matar", le habría dicho, intensificando el terror entre los presentes.

Luego, la adolescente salió al pasillo en busca de una profesora de matemática llamada Raquel, aunque aún no se quedó claro si su intención era buscar contención o agredirla.

Mientras avanzaba, realizó más disparos y, en un momento, se apuntó el arma a la cabeza, según relataron testigos.

La docente buscada por la menor fue alertada por un colega y logró esconderse en una de las aulas, temerosa de las intenciones de la alumna. Mientras tanto, el resto de los estudiantes y docentes corrieron a resguardarse.

Algunos alumnos sufrieron crisis nerviosas y fueron asistidos durante la evacuación, que comenzó con la llegada de la Policía. Sin embargo, según una testigo, los efectivos inicialmente se mantuvieron a distancia, en una esquina cercana, sin ingresar de inmediato al establecimiento.

La menor, tras sus acciones, se atrincheró en un aula y exigió la presencia de la profesora Raquel para negociar. La docente, que logró evacuar junto a los alumnos, sufrió una fuerte crisis nerviosa y fue internada en el hospital de La Paz, donde permanece bajo observación. Otros estudiantes conmocionados también recibieron atención médica en el mismo centro de salud.

El operativo policial, supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, contó con la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).

Tras más de cinco horas de negociaciones, la adolescente depuso su actitud, entregó el arma y fue detenida. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Las autoridades aún investigan los motivos que llevaron a la menor a actuar de esta manera, así como las circunstancias que le permitieron acceder al arma. La comunidad de La Paz, profundamente impactada, espera respuestas mientras intenta superar el trauma de un episodio que puso en riesgo la seguridad de toda la escuela.

