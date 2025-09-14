FOTO: La Policía detuvo a un hombre que hacía ingresar público disfrazado de seguridad en recitales

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que hacía ingresar sin entradas a personas disfrazadas de personal de seguridad en los shows de la banda Don Cornelio en el estadio de All Boys, en los que, además, se labraron 95 actas contravencionales y fue aprehendido un sujeto por drogas.

La Policía de la ciudad desplegó un amplio operativo de seguridad durante los dos shows de la banda Don Osvaldo en el citado estadio, en el barrio porteño de Monte Castro, que en total reunieron a unas 38.000 personas.

El ahora detenido se reunía con las personas en la previa de los recitales, les pedía que lleguen vestidos con ropa oscura y las hacía pasar como parte de la organización, entregándoles chalecos con la inscripción "orientación", gorras o pulseras falsas.

El hombre fue observado con una actitud sospechosa y fue demorado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Durante el dispositivo se labraron actas por distintas contravenciones al Código de la Ciudad, entre ellas: 44 por suministro de bebidas alcohólicas sin autorización, 30 a cuidacoches que operaban en los alrededores, uso indebido del espacio público, y por incitación al desorden, entre otros.

Además, personal policial detectó en la intersección de Gualeguaychú y Miranda a tres hombres que habían mantenido entredichos con vendedores ambulantes.

Al ser identificados, uno de ellos, argentino de 29 años, llevaba en su morral un envoltorio con “tusi”. La Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, a cargo de María Isabel Corral Galvano, ordenó el secuestro del material y el inicio de actuaciones.

El operativo contó además con la presencia de efectivos del Departamento de Contravenciones y Faltas y de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos.