La Plata: una bala casi mata a una vecina durante un feroz tiroteo entre bandas en El Retiro
Una bala calibre 22 ingresó a la casa de una vecina, atravesando la ventana de la habitación de su hija. Hasta el momento no hubo detenidos.
15/09/2025 | 10:11Redacción Cadena 3
Un violento enfrentamiento armado entre dos bandas de delincuentes en el barrio El Retiro, La Plata, estuvo a punto de terminar en tragedia cuando una bala calibre 22 ingresó a la vivienda de una vecina y atravesó la ventana de la habitación de su hija.
El hecho ocurrió este domingo por la noche en inmediaciones de 159 y 41, donde dos grupos que circulaban en motos se tirotearon a plena vista de los vecinos.
“De milagro no hubo heridos o muertos”, relató la mujer que halló el proyectil dentro de su casa.
La vecina, conmocionada, señaló que la disputa se dio entre facciones enfrentadas del barrio y que este tipo de episodios son cada vez más frecuentes: “El tiro entró por la ventana de la pieza de mi hija, podría haber sido una tragedia”.
Hasta el momento no hubo detenidos, pero los vecinos reclaman mayor presencia policial y advierten que las peleas armadas entre bandas son habituales en la zona, lo que incrementa el temor y la inseguridad.
