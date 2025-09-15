FOTO: La Plata: una bala casi mata a una vecina durante un feroz tiroteo entre bandas en El Retiro

Un violento enfrentamiento armado entre dos bandas de delincuentes en el barrio El Retiro, La Plata, estuvo a punto de terminar en tragedia cuando una bala calibre 22 ingresó a la vivienda de una vecina y atravesó la ventana de la habitación de su hija.

El hecho ocurrió este domingo por la noche en inmediaciones de 159 y 41, donde dos grupos que circulaban en motos se tirotearon a plena vista de los vecinos.

“De milagro no hubo heridos o muertos”, relató la mujer que halló el proyectil dentro de su casa.

La vecina, conmocionada, señaló que la disputa se dio entre facciones enfrentadas del barrio y que este tipo de episodios son cada vez más frecuentes: “El tiro entró por la ventana de la pieza de mi hija, podría haber sido una tragedia”.

Hasta el momento no hubo detenidos, pero los vecinos reclaman mayor presencia policial y advierten que las peleas armadas entre bandas son habituales en la zona, lo que incrementa el temor y la inseguridad.