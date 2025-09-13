FOTO: La OMS avala la lactancia con acompañamiento médico en personas con VIH indetectable

La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó sus recomendaciones y, por primera vez, reconoció el derecho de las personas con VIH bajo tratamiento antirretroviral efectivo a considerar la lactancia materna como una opción válida.

La medida, presentada en el marco del XXII Simposio Científico Regional de Fundación Huésped 2025 realizado en Buenos Aires, constituye un avance clave en materia de derechos reproductivos y responde a un reclamo histórico de la comunidad.

Según las nuevas guías, cuando la persona gestante mantiene carga viral indetectable, el riesgo de transmisión postnatal se reduce a menos del 1 %, aunque no llega a ser nulo. Por eso, la OMS subraya la importancia de que las decisiones se tomen con información basada en evidencia y acompañamiento médico.

“Esto no significa que todas las personas con VIH indetectables podrán amamantar, pero sí que los equipos de salud deberán brindar toda la información para una elección informada”, explicó Mariana Iacono, referente de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/sida en Argentina.

En sintonía, la Ley de VIH, Tuberculosis y otras ITS en Argentina obliga a garantizar información clara y acompañamiento en el embarazo y posparto, evitando cualquier forma de estigmatización, discriminación o criminalización de las decisiones sobre la alimentación de los hijos e hijas.

Por su parte, el infectólogo Pedro Cahn, director científico de Fundación Huésped, aclaró que “al momento no puede afirmarse que indetectable=intransmisible aplica a la lactancia”, aunque destacó la importancia de que cada persona gestante pueda evaluar riesgos y beneficios junto con su médico.

La sesión sobre lactancia materna en mujeres con VIH, realizada en el simposio, contó además con la participación de especialistas como Mariana Ceriotto (Hospital Blas Dubarry) y Ana Amuchástegui (Universidad Autónoma Metropolitana, México), quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en evidencia científica y políticas de acompañamiento.