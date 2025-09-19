La mujer policía que mató a sus hijos en San Luis va a juicio

La ex policía que mató a sus dos hijos en la provincia de San Luis en octubre de 2024 irá a juicio oral donde llegará acusada del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y el vínculo agravado por el uso de arma de fuego.

La Justicia provincial confirmó que el próximo 13 de octubre y hasta el 21 del mismo mes se desarrollará el debate contra Marina Silva por el crimen de sus hijos Sofía Mía Ojeda Silva, de 7 años, y Bautista Silva Funes, de 2.

El Tribunal estará conformado por los jueces Adriana Lucero Alfonso, Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur. La Fiscalía estará a cargo del fiscal de Juicio Nº2, Fernando Rodríguez, mientras que el defensor de la acusada será José Luis Guiñazú y la querella, en representación de los menores, Esteban Bustos.

Otro punto que confirmó el medio local El Chorrillero, es que antes del 22 de septiembre por la mañana se definirá si se prolonga o no la prisión preventiva de Silva.

Días atrás se realizó la audiencia de control de acusación donde la fiscalía ratificó su pedido de prisión perpetua al dar a conocer detalles del día en el que ocurrieron los asesinatos.

Según expuso Rodríguez, el 1 de octubre de 2024, Silva “abrió una garrafa para adormecer a los niños, probó su arma disparando al colchón y luego, con un método meticuloso, cubrió sus rostros con almohadas y les disparó dos veces a cada uno a quemarropa”.

“Bautista y Sofía presentaban un disparo en el pecho, a la altura del corazón, y otro en la cabeza, lo que les provocó la muerte inmediata”, destacó el fiscal.

Además, hizo hincapié en las dos cartas que aparecieron en la casa donde tuvieron lugar los homicidios: “La señora Silva actuó de manera metódica, planificada y con un claro análisis previo, con la intención de causar la muerte de sus hijos”.