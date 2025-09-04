En vivo

Sociedad

La Justicia de La Plata realiza nuevos allanamientos contra el abuso sexual infantil en internet

El objetivo de esta operación es profundizar la lucha contra la ciberdelincuencia que vulnera los derechos de niños y niñas.

04/09/2025 | 13:00

FOTO: La Justicia de La Plata realiza nuevos allanamientos contra el abuso sexual infantil en internet

Los fiscales del Departamento Judicial La Plata especializados en delitos vinculados al material de abuso sexual infantil en red, pedofilia y grooming, Dres. Hugo Tesón y Cecilia Corfield, junto con la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Plata, realizaron 19 allanamientos y detuvieron a dos personas por Grooming y acoso sexual.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, durante el procedimiento se allanaron 19 domicilios, se detuvieron dos personas, se identificaron otras quince y se secuestró material informático que será sometido a pericias, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos, tablets y notebooks.

El objetivo de esta operación es profundizar la lucha contra la ciberdelincuencia que vulnera los derechos de niños y niñas, tanto a través de la producción como de la distribución de material de abuso sexual infantil en internet.

En paralelo, el trabajo conjunto con el Municipio de La Plata busca formar operadores y operadoras de los Centros de Atención Vecinal (CAVs), Servicios Locales, Unidades de Primeros Auxilios y escuelas, para que estén capacitados en la detección de situaciones de vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes relacionadas con este tipo de delitos.

Desde la Fiscalía remarcaron que la labor mancomunada permitirá no solo la detección temprana de víctimas, sino también fortalecer las acciones de prevención frente a los delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

