La historia del hombre que salvó a 5 mujeres de morir ahogadas en Valencia

La situación en Valencia tras las devastadoras inundaciones continúa siendo crítica. El número de fallecidos asciende a 222, con casi 50 personas aún desaparecidas. Con el correr de los días se van conociendo historias de héroes que evitaron que la tragedia sea mayor.

Es el caso de José, quien le salvó la vida a 5 mujeres que estaban atrapadas en una casa y no podían salir, mientras el nivel de agua subía contínuamente y les llegaba a la cintura cuando aparació su héroe.

Al ver esta imagen, José no dudó. Lo primero que tenía que acceder era una puerta gruesa, que no se podía abrir por la presión del agua: "Lo único que pensé fue coger algo duro, algo rígido, para poder romper el cristal. Es muy grueso, me costó mucho romperlo con un martillo. El agua entró a cañón, tenía mucha corriente", comenzó a explicar, en diálogo con Cadena 3.

Así estaba la calle en el momento cuando José rescató a las mujeres

"Luego llegué a acceder a la reja, donde ellas estaban cogidas, y los coches, que pasaban por la calle a bastante velocidad, arrastrados por el agua, las estaban presionando contra la reja. Entonces ellas estaban ahogando. Se subieron arriba, donde pudieron en la reja, pero ya no podían acceder más", continuó.

José contó que no dudó ni un instante en salir en su ayuda: "Yo subí arriba de la reja también, hinqué las rodillas entre los barrotes, y ellas pudieron apoyarse en mis rodillas, subir por encima de mí, y salir".

La rapidez del aumento del agua fue devastadora, transformando una calle vacía en un área inundada en cuestión de minutos: "El agua pasó de estar en la calle vacía a estar a dos metros veinte por encima". "Fueron momentos de tomar decisiones rápidas y actuar lo más rápido posible", agregó.

El momento donde José rescata a las mujeres

José, el héroe de España





¿Cómo sigue en la actualidad?

Juan Orenga, exjugador y director de la Selección de básquet de España, y primo de José, también contó su experiencia en Cadena 3: "Se están limpiando las calles, pero sigue haciendo falta la maquinaria pesada".

Con pronósticos de nuevas lluvias para los próximos días, la presión para limpiar y restaurar la normalidad se intensifica: "Lo que necesitamos es buscar soluciones, darles las soluciones rápido". "Ha habido durante la primera semana, ausencia de coordinación, de presencia del ejército, de presencia de policía, de bomberos", señaló Juan.

Así está Valencia hoy

Las manifestaciones en contra de las autoridades por la falta de respuesta también se han intensificado, aunque Juan hizo un llamado a centrarse en las soluciones en lugar de buscar culpables. "Lo importante es solucionarlo", subrayó, mientras la comunidad sigue lidiando con las secuelas de esta tragedia.

