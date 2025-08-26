La emotiva carta de presos de La Pampa a un policía que murió

FOTO: Presos de La Pampa despidieron con una sentida carta a un policía fallecido

Un grupo de presos de la ciudad pampeana de Santa Rosa escribió una sentida carta de despedida a un oficial de policía que apareció muerto en un campo cercano a esa ciudad.

“Desde el Pabellón Oeste de Santa Rosa queremos dejarte unas palabras que nacen del corazón. Hoy nos toca despedirte con un profundo dolor, porque tu partida nos deja un vacío enorme. Siempre fuiste más que un encargado: fuiste alguien que supo escuchar, acompañar y brindar respeto en cada momento. Con tu compromiso y tu humanidad, marcaste una huella que no se borrará en quienes compartimos el camino contigo”, resaltaron.

Asimismo, en la carta que difundió el medio La Arena de La Pampa, añadieron: “Tu recuerdo quedará presente en estas paredes y en nuestras memorias. Nos enseñaste que el valor no está solo en el uniforme, sino también en la forma de tratar a las personas con dignidad. Que encuentres ahora la paz que tanto merecés. Nosotros seguiremos recordándote con respeto y gratitud. Con afecto y dolor, Pabellón Oeste–Santa Rosa”.

El efectivo de la Policía de La Pampa fue hallado sin vida el pasado domingo a la noche en un campo cercano a Santa Rosa, según confirmaron fuentes policiales al citado medio y, de acuerdo con los voceros, el uniformado, de 40 años, "estaba en un campo cuando fue hallado sin vida".

Cuando se conoció el episodio, los efectivos policiales se dirigieron hasta el lugar donde efectuaron las labores periciales correspondientes y señalaron: "Podemos confirmar que el efectivo se quitó la vida, en estos momentos, se desarrollan todas las tareas de investigación correspondientes".