La Convención vota hoy la cláusula que habilita la reelección de Pullaro

La comisión Redactora de la Convención Constituyente dejó lista la redacción definitiva del dictamen de Poder Ejecutivo y Legislativo, que será tratado este miércoles en el plenario. Entre las principales disposiciones de la reforma constitucional aparece la cláusula transitoria que habilita la reelección del gobernador y vice, lo que permitirá a Maximiliano Pullaro competir por un nuevo mandato en 2027.

El artículo establece que los mandatos de las autoridades provinciales en ejercicio al momento de sancionarse la reforma no se considerarán primer período, excepto para gobernador y vice, cuyos mandatos actuales sí serán contabilizados. De esta manera, Pullaro quedará habilitado para buscar la continuidad en 2027, mientras que los legisladores podrán proyectar su permanencia hasta 2035 si así lo decidiera la ciudadanía.

La mayoría de los votos ya está asegurada. Al bloque oficialista de Unidos y al Frente de la Esperanza se sumó el respaldo decisivo de senadores y convencionales del interbloque Más para Santa Fe. Rubén Pirola, Armando Traferri, Alcides Calvo, Osvaldo Sosa, Jaqueline Balangione, Alejandra Rodenas y Patricia Boni confirmaron que acompañarán la cláusula transitoria. “La mayoría de nuestro bloque ya tiene la decisión tomada y será mayoritaria el acompañamiento”, adelantó Pirola, quien justificó la postura en la experiencia de reelecciones legislativas y comunales en la provincia.

Además, la reforma avanza en otros puntos significativos: se elimina la mayoría automática en Diputados, el reparto de bancas será por sistema D’Hondt puro, se amplía el período de sesiones ordinarias de la Legislatura y se terminan los fueros que frenaban procesos judiciales contra legisladores.

El cronograma de sesiones establece que el viernes 29 se tratarán los dictámenes de Funcionamiento del Estado, el lunes 1º de septiembre los de Régimen Municipal —incluida la autonomía—, el viernes 5 los de Declaraciones, Derechos y Garantías, y que el 9 y 10 de septiembre se realizarán las sesiones finales, de las que saldrá el nuevo texto constitucional completo.