Blanco: "Las reelecciones indefinidas promueven los caudillos"

Este miércoles se pone fin a las reelecciones indefinidas en la provincia de Santa Fe, así como a los fueros parlamentarios y a las mayorías automáticas en la Cámara de Diputados. La reforma de la Constitución se presenta como un cambio significativo en la política provincial.

Joaquín Blanco, convencional constituyente y presidente de la comisión redactora de la nueva Constitución, destacó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que la reforma implica "un cambio de paradigma" que busca limitar las reelecciones para fomentar la rotación en la política. "Las reelecciones indefinidas promueven los caudillos y las reelecciones con mandatos definidos y cortos promueven y defienden proyectos políticos", explicó Blanco, quien aboga por un sistema donde "los nombres pasan, y lo que quedan son los proyectos que la gente ratifica o echa".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La nueva Constitución también establece la eliminación de fueros para los legisladores, lo que, según Blanco, busca evitar la intromisión de la política en la investigación penal. "Cuando definimos la autonomía del MPPA, le estamos dando un poder a la investigación penal", señaló, enfatizando la importancia de la independencia de los fiscales en la lucha contra la corrupción.

Blanco concluyó que la reforma no solo busca "regenerar la política" en Santa Fe, sino también aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. "Estamos yendo hacia un nuevo sistema", afirmó, anticipando que los cambios culturales requerirán tiempo para implementarse.

Entrevista de Alberto Lotuf.