La Ciudad impulsa la industria audiovisual: más de 7.000 empleos en 2025

El Gobierno porteño anunció los ganadores del programa “BA Producción Internacional” que impulsa el empleo y el desarrollo de la industria del cine y las series de televisión y, entre las dos convocatorias de este año, se generaron más de 7 mil puestos de trabajo y $36.800 millones de inversión privada y, por cada peso invertido, hubo $16 que se generaron desde el sector privado.

El polo audiovisual porteño genera más de 44 mil puestos de empleo privado, 500 productoras audiovisuales que representan dos tercios de las productoras de cine y televisión a nivel nacional y 54 carreras audiovisuales y el programa consiste en la devolución de parte de los gastos de proyectos nacionales e internacionales que se filman en la Ciudad para incentivar inversiones y puestos de trabajo.

La Ciudad es un polo audiovisual y cuando invertimos lo hacemos en nuestra gente y en el desarrollo de la Ciudad. Si acá formamos artistas de nivel internacional, el trabajo y las oportunidades que generan también tienen que quedarse acá. Tenemos el desafío de competir con el mundo, hay que dar esa pelea y que el año que viene se produzca mucho más que en este año”, sostuvo Jorge Macri en el encuentro con los ganadores.

El jefe de Gobierno porteño agregó: “Buenos Aires Producción Internacional es la prueba de que cuando el sector público y el privado trabajan juntos se genera un círculo virtuoso de desarrollo y empleo. El caso de Homo Argentum lo confirma: más de 1.000 puestos de trabajo y 1.200 millones de pesos de inversión privada”.

Junto con Macri estuvieron la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, y el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, quien explicó: "La industria audiovisual genera empleo genuino e inversión privada local y extranjera con impacto directo en la economía real. Las películas y series proyectan la Ciudad al mundo y la convierte no sólo en un destino atractivo para filmar sino también para el turismo".

BA Producción Internacional está dirigido a productoras nacionales que realicen coproducciones internacionales o brinden servicios de producción para largometrajes y series de ficción, animación-VFX, docuficción y programas de entretenimiento. Las producciones deben tener al menos cuatro días de rodaje en la Ciudad y como mínimo $200 millones de inversión en el territorio porteño.

"La cultura genera trabajo y mueve la economía. Queremos profundizar una política clara y sostenida que impulse la creatividad y la calidad artística. Nos da mucho orgullo seguir construyendo una Ciudad que apuesta a la cultura como camino de crecimiento", dijo la ministra Ricardes.

Las cinco propuestas seleccionadas en esta ocasión, tres largometrajes y dos series nacionales con proyección internacional, son “La Casaca de Dios”, de Prisma Cine; “Yiya”, de Kuarzo Entertainment Argentina; “Historia de un narcisista”, de Preludio Producciones; “Consumidor Final”, de Tieless Media; y “Cautiva”, de Aleph Cine. Estas producciones generaron más de 2.700 puestos de trabajo y $14.000 millones de inversión privada. Estos proyectos accederán hasta a un 25% de devolución de la inversión realizada, como fue el caso de la película Homo Argentum, que generó más de mil puestos de empleo y $1.200 millones de inversión privada.

Los cinco proyectos seleccionados en el primer llamado del año generaron 4 mil puestos de trabajo y 20 millones de dólares de inversión privada. Las ediciones previas (2022 y 2024) representaron un beneficio de US$71,3 millones (US$45,9 millones vía inversión directa y US$25,4 de forma indirecta) y más de 19 mil puestos de trabajos, repartidos en 21 producciones seleccionadas. Algunos de los proyectos ganadores fueron ”El Jockey”, “División Palermo”, ”El Eternauta” y ”El aroma del pasto recién cortado”, producida por el estadounidense Martin Scorsese.