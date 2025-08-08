En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La autopsia del adolescente que habría sido asesinado por su mamá reveló que recibió 12 puñaladas

Se investiga si la mujer sufrió un brote psicótico, ya que era una paciente psiquiátrico.

08/08/2025 | 11:42Redacción Cadena 3

FOTO: La autopsia del adolescente que habría sido asesinado por su mamá reveló que recibió 12 puñaladas

La autopsia al adolescente que habría sido asesinado por su mamá en Córdoba, quien ahora se encuentra internada y detenida, confirmó que el menor recibió 12 puñaladas en la cara y el cuello. Ahora se investiga si la acusada sufrió un brote psicótico, debido a que era una paciente psiquiátrica.

El estremecedor caso sucedió este miércoles en un domicilio del barrio Alberdi, en la ciudad de Río Cuarto, cuando el menor fue hallado muerto en el interior de su vivienda.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, detuvo a la mujer y la imputó por el delito de homicidio calificado.

Mientras la acusada sigue internada por heridas en sus piernas, se dio a conocer el resultado preliminar de la autopsia de la víctima.

Dicha pericia, según informaron desde el medio local El Doce Tv, el menor recibió 12 puñaladas en la nariz, mentón y cuello. A su vez, se supo que “no presentaba lesiones que indiquen que intentó defenderse”.

El adolescente fue hallado muerto por su papá, quien había sido alertado por su mujer. En su testimonio la acusada dijo que se despertó y vio a su hijo asesinado.

Ahora, los investigadores aguardan a los resultados de las pericias psiquiátricas para evaluar si puede llegar a ser declarada inimputable.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Se llevó a cabo la autopsia de un adolescente asesinado por su madre.

¿Quién fue detenido? La madre del menor, quien se encuentra internada.

¿Cuándo ocurrió el hecho? El miércoles, en un domicilio del barrio Alberdi, Río Cuarto.

¿Dónde se realizó la autopsia? En Córdoba, al cuerpo del menor encontrado sin vida.

¿Por qué se investiga a la madre? Por posibles problemas psiquiátricos que la llevaron a cometer el crimen.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho