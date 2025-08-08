FOTO: La autopsia del adolescente que habría sido asesinado por su mamá reveló que recibió 12 puñaladas

La autopsia al adolescente que habría sido asesinado por su mamá en Córdoba, quien ahora se encuentra internada y detenida, confirmó que el menor recibió 12 puñaladas en la cara y el cuello. Ahora se investiga si la acusada sufrió un brote psicótico, debido a que era una paciente psiquiátrica.

El estremecedor caso sucedió este miércoles en un domicilio del barrio Alberdi, en la ciudad de Río Cuarto, cuando el menor fue hallado muerto en el interior de su vivienda.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, detuvo a la mujer y la imputó por el delito de homicidio calificado.

Mientras la acusada sigue internada por heridas en sus piernas, se dio a conocer el resultado preliminar de la autopsia de la víctima.

Dicha pericia, según informaron desde el medio local El Doce Tv, el menor recibió 12 puñaladas en la nariz, mentón y cuello. A su vez, se supo que “no presentaba lesiones que indiquen que intentó defenderse”.

El adolescente fue hallado muerto por su papá, quien había sido alertado por su mujer. En su testimonio la acusada dijo que se despertó y vio a su hijo asesinado.

Ahora, los investigadores aguardan a los resultados de las pericias psiquiátricas para evaluar si puede llegar a ser declarada inimputable.