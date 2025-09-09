FOTO: Jujuy: un automovilista alcoholizado atropelló a tres motociclistas y dejó un herido

Un automovilista que manejaba con 1,69 gramos de alcohol en sangre atropelló a una motocicleta con tres ocupantes, en la zona del puente que une el camino a Río Blanco con la autopista de la ruta nacional N° 66, a la altura del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.

Según el portal El Tribuno de Jujuy, el hecho ocurrió alrededor de las 20.10, cuando una moto Honda 150 cc circulaba en sentido norte-sur hacia la capital provincial.

A la altura de una estación de servicio de GNC, los motociclistas fueron embestidos por una camioneta Ford Ecosport, provocando que los tres ocupantes cayeran sobre el asfalto.

Personal médico del SAME acudió con dos ambulancias y asistió a los heridos, luego, el conductor de la moto, que sufrió politraumatismos y una fractura en la pierna izquierda, fue trasladado al hospital Pablo Soria.

Efectivos de la Seccional 23° y de Seguridad Vial intervinieron en el lugar y practicaron los controles de alcoholemia. El resultado fue negativo para el motociclista, mientras que el automovilista arrojó 1,69 g/l, más de tres veces el límite permitido.

Finalmente, por disposición del Ministerio Público de la Acusación, se realizaron las pericias de Criminalística, se secuestraron los vehículos y el conductor de la camioneta quedó demorado en la Seccional 23° de Palpalá.