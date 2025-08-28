FOTO: Jujuy: detuvieron a cuatro hombres y decomisaron casi 800 kilos de hojas de coca en un operativo

Cuatro hombres fueron detenidos por contrabandear 795 kilos de hojas de coca en su estado natural, que estaban escondidas en 36 bultos dentro de tres vehículos que transitaban por la ruta nacional N° 52, en el departamento Tumbaya, provincia de Jujuy.

Tras el procedimiento, los implicados fueron trasladados a la Seccional 57° de Purmamarca y en el caso intervendrá la Fiscalía Federal de la provincia.

Según la información recabada en el Tribuno de Jujuy, el hecho sucedió ayer por la tarde, cuando el personal policial montó un control vehicular de rutina en la ruta 52, cuando lograron detener la marcha de los sujetos.

Luego de haberlos reconocido, allanaron el vehículo en el que iban, donde allí pudieron notar la presencia de bultos, situación que generó sospechas e hizo necesaria la presencia de la Brigada de Narcotráfico de la Unidad Regional 3.

Por eso, más tarde los agentes de la Brigada comenzaron con una inspección minuciosa que permitió descubrir que se trataba de 36 bultos repartidos entre los tres rodados. Además, en cada uno de ellos había hojas de coca en estado natural, que tras ser pesadas totalizó los 795 kilos.

Por último, tomó intervención la Fiscalía Federal de Jujuy, cuyo titular dispuso el secuestro de lo encontrado y la demora de los cuatro sujetos que ocupaban los tres vehículos, trasladados a la Seccional 57° de la localidad de Purmamarca.