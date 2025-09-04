Juicio en Salta: familiares de internos confirmaron transferencias en narcotráfico

Varios familiares de presos reconocieron en el juicio contra la red narcocriminal carcelaria en Salta que realizaron transferencias por pedido de sus parientes las cuales, presuntamente, estaban destinadas para alimentos o materiales de trabajo. Además, uno de los imputados prestó testimonio frente al Tribunal.

En una nueva jornada de la audiencia de debate contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, declararon tres parientes de detenidos.

El primero de ellos, primo del involucrado en el delivery de las pizzas dentro de la Unidad Carcelaria 1, manifestó que el interno no consumía la comida del penal porque no es muy saludable, por lo que su tía le cocinaba y él le llevaba en grandes cantidades.

A su vez, señaló que realizaba transferencias bancarias a distintos CBU o alias para la compra de alimentos, y que recibía envíos de dinero de su primo destinado a la adquisición de materiales, como madera, tanto para él como para algunos compañeros de celda.

Durante la audiencia, la Unidad Fiscal informó al testigo que su primo había declarado que le enviaba dinero para su libre disposición. Frente a ello, el familiar negó haberse quedado con los fondos y sostuvo que las transferencias siempre tenían un destino específico.

Luego prestó testimonio la madre de otro interno, quien también admitió haber realizado transferencias de dinero a diferentes CBU. Preciso que su hijo la llamaba desde el teléfono público del penal o desde algún celular y le solicitaba el dinero para madera.

Al ser consultada sobre si su hijo era adicto a alguna sustancia, manifestó que cuando se encontraba en libertad, sí, pero que desconocía su situación adentro del penal.

También declaró la novia de un preso, hermano de uno de los imputados en la causa, quien contó que su pareja le solicitaba transferencias para comprar comida.

Por último, Rubén Guaymás, quien se encuentra imputado por el delito de exacciones ilegales agravadas y por ser miembro de una asociación ilícita, hizo uso de su derecho a declarar.