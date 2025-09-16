En vivo

Sociedad

Juicio a la red narcocriminal de Salta: seis imputados pidieron ser absueltos

El veredicto se daría conocer el martes 30 de septiembre.

16/09/2025 | 19:05Redacción Cadena 3

FOTO: Juicio a la red narcocriminal de Salta: seis imputados pidieron ser absueltos

Los defensores de seis acusados de integrar la presunta red narcocriminal de la Unidad Carcelaria N°1 en la provincia de Salta solicitaron las absoluciones durante el cierre de los alegatos, al tiempo que el martes 30 de septiembre se conocería el veredicto.

Conforme a la información del Ministerio Público Fiscal provincial, los abogados de Rubén Antonio Guaymás peticionó la nulidad absoluta de la imputación por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que pidió la absolución lisa y llana por la supuesta asociación ilícita y las exacciones ilegales.

Los asesores jurídicos de Sergio Moya reclamó la absolución por el beneficio de la duda y los representantes legales de María Inés Méndez y Manuel Méndez requirieron el mismo privilegio.

Además, lo propio realizaron los letrados de Ivana Marcela Gutiérrez y Héctor Gustavo Banega, pero en el caso de la primera implicada solicitaron, de manera subsidiaria, que se otorgue el arresto domiciliario.

El Tribunal -integrado por los magistrados Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar- establecieron un cuarto intermedio hasta el martes 23 de septiembre, a las 8:30, día en el que se llevarán a cabo las réplicas.

El veredicto, en tanto, se daría a conocer el 30 del mes corriente.

Lectura rápida

¿Quiénes solicitaron la absolución en el juicio? Seis acusados solicitaron su absolución durante el juicio por narcotráfico en Salta.

¿Qué delitos se les imputan? Los delitos incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita y exacciones ilegales.

¿Cuándo se conocerá el veredicto? El veredicto se dará a conocer el martes 30 de septiembre.

¿Quiénes componen el tribunal? El tribunal está integrado por los magistrados Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.

¿Qué ocurrió antes de conocer el veredicto? Se estableció un cuarto intermedio hasta el martes 23 de septiembre para las réplicas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

