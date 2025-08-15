Jubilado de 75 años fue detenido tras intentar robar queso en supermercado

Un insólito hecho ocurrió en la sucursal de una conocida cadena de supermercados ubicada en General López y Doctor Zavalla, en el macrocentro de Santa Fe. Un cliente de 75 años fue sorprendido por un guardia de seguridad mientras se guardaba dos trozos de queso en los bolsillos. Según relataron los empleados, no era la primera vez que el hombre realizaba este tipo de acciones en el local.

El guardia, al detectar el primer trozo de queso, observó que el hombre intentó guardar un segundo pedazo. Ante la actitud sospechosa, lo interceptó y le pidió que mostrara sus bolsillos, encontrando ambos productos. El jubilado se negó a pagar o devolver los quesos, por lo que fue retenido momentáneamente en un área del supermercado mientras se daba aviso a la policía.

Minutos después, efectivos de la Comisaría Primera se presentaron en el lugar y procedieron a la detención del hombre, quien quedó demorado por intento de hurto. El supermercado destacó que el procedimiento se realizó siguiendo los protocolos habituales para este tipo de situaciones, evitando confrontaciones con el cliente.

Los empleados comentaron que, pese a la edad del hombre, no se trató de un caso de necesidad económica, sino de reiteradas acciones de hurto en la sucursal. El hecho generó sorpresa entre los vecinos y clientes, quienes se acercaron a presenciar la situación mientras el hombre era trasladado a la comisaría.