Titi Ciabattoni

Argentina

Susana Manzelli

Rosario

Flavia y Fran

Conrado Vicens

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Interceptan a adolescente que intentó escapar con una réplica de arma de fuego

El menor, de 17 años, fue aprehendido por personal policial.

06/09/2025 | 09:17Redacción Cadena 3

FOTO: Interceptan a un adolescente que intentó escapar con una réplica de arma de fuego

El hecho ocurrió en horas del mediodía de este viernes, en inmediaciones de avenida Viamonte y calle San Juan, cuando efectivos apostados en una garita preventiva instalada en esa intersección por el ministerio de Seguridad, advirtieron que un joven al intentar ser identificado, emprendió la fuga a pie.

Tras una persecución, los agentes lograron darle alcance y, durante una requisa, le hallaron una réplica de pistola de 9 mm de color negra, con modificaciones en su empuñadura.

Debido a su minoría de edad, el adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), para dar aviso a la autoridad judicial correspondiente; que estableció secuestrar el arma de utilería y que el causante sea entregado a sus progenitores.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un adolescente fue interceptado con una réplica de arma de fuego.

¿Quién fue aprehendido? Un joven de 17 años.

¿Cuándo sucedió? El hecho ocurrió el viernes al mediodía.

¿Dónde tuvo lugar el suceso? En avenida Viamonte y calle San Juan.

¿Cómo fue interceptado? Intentó escapar al ser identificado por la policía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

