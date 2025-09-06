Interceptan a adolescente que intentó escapar con una réplica de arma de fuego
El menor, de 17 años, fue aprehendido por personal policial.
06/09/2025 | 09:17Redacción Cadena 3
FOTO: Interceptan a un adolescente que intentó escapar con una réplica de arma de fuego
El hecho ocurrió en horas del mediodía de este viernes, en inmediaciones de avenida Viamonte y calle San Juan, cuando efectivos apostados en una garita preventiva instalada en esa intersección por el ministerio de Seguridad, advirtieron que un joven al intentar ser identificado, emprendió la fuga a pie.
Tras una persecución, los agentes lograron darle alcance y, durante una requisa, le hallaron una réplica de pistola de 9 mm de color negra, con modificaciones en su empuñadura.
Debido a su minoría de edad, el adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), para dar aviso a la autoridad judicial correspondiente; que estableció secuestrar el arma de utilería y que el causante sea entregado a sus progenitores.
[Fuente: Noticias Argentinas]