Interceptan a adolescente que intentó escapar con una réplica de arma de fuego

FOTO: Interceptan a un adolescente que intentó escapar con una réplica de arma de fuego

El hecho ocurrió en horas del mediodía de este viernes, en inmediaciones de avenida Viamonte y calle San Juan, cuando efectivos apostados en una garita preventiva instalada en esa intersección por el ministerio de Seguridad, advirtieron que un joven al intentar ser identificado, emprendió la fuga a pie.

Tras una persecución, los agentes lograron darle alcance y, durante una requisa, le hallaron una réplica de pistola de 9 mm de color negra, con modificaciones en su empuñadura.

Debido a su minoría de edad, el adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), para dar aviso a la autoridad judicial correspondiente; que estableció secuestrar el arma de utilería y que el causante sea entregado a sus progenitores.