Sociedad

Insólito: apartaron a un empleado público que usó una ambulancia municipal para ir a un hotel alojamiento

El vehículo, de Santiago del Estero, fue fotografiado en la entrada del lugar, lo que provocó una rápida difusión de las imágenes en las redes sociales.

21/09/2025 | 12:13Redacción Cadena 3

FOTO: Insólito: apartaron a un empleado público que usó una ambulancia municipal para ir a un hotel alojamiento

Un empleado de la Comisión Municipal de Colonia Alpina, en Santiago del Estero, fue preventivamente apartado de sus funciones luego de que se lo viera utilizando la ambulancia oficial para ir a un hotel alojamiento. El vehículo fue fotografiado en la entrada del lugar, lo que provocó una rápida y masiva difusión de las imágenes en las redes sociales y un gran enojo entre los vecinos.

El episodio, que se volvió viral en los últimos días, tuvo lugar en la localidad de Ceres, en la provincia de Santa Fe. Si bien no se conocieron los detalles sobre cómo se descubrió el hecho, se supo que el conductor, que pertenece al municipio santiagueño, usó el vehículo oficial para fines personales.

Tras la gran repercusión que causó el caso, la Comisión Municipal de Colonia Alpina emitió un comunicado oficial en el que informó que se iniciaron las actuaciones pertinentes para determinar la situación del trabajador. “El personal en cuestión, se encuentra preventivamente apartado de la función que desempeñaba, hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal previsto para estos casos en el que se determinará la resolución definitiva”, detallaron en el texto.

Asimismo, desde la Municipalidad hicieron hincapié en la necesidad de “transmitir tranquilidad a la comunidad, ya que los servicios sanitarios continuarán prestándose con total normalidad” y reafirmaron su “compromiso de administrar transparente y eficientemente los recursos de todos los vecinos de nuestra Colonia”. El comunicado fue firmado por la Comisionada Municipal, Carina Genta, y el secretario de Gobierno, René Meshler.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un empleado de la Comisión Municipal de Colonia Alpina fue apartado por usar una ambulancia municipal para ir a un hotel alojamiento.

¿Quiénes están involucrados? El empleado es parte de la Comisión Municipal de Colonia Alpina en Santiago del Estero.

¿Cuándo ocurrió el hecho? El episodio tuvo lugar en los últimos días y las imágenes se volvieron virales rápidamente.

¿Dónde se vio la ambulancia? El vehículo fue fotografiado en la entrada de un hotel alojamiento en la localidad de Ceres, Santa Fe.

¿Por qué se tomó la decisión de apartarlo? Se apartó al empleado por el uso indebido del vehículo oficial para fines personales, generando malestar en la comunidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

