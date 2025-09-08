Imputaron a un preso por brutal ataque con 13 tiros en barrio Godoy

En una audiencia realizada este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación imputó a un hombre identificado como A. S. por su presunta participación en un violento hecho ocurrido en mayo de este año, que incluyó la privación ilegítima de la libertad de una persona y un posterior intento de homicidio.

El fiscal Franco Tassini, a cargo de la investigación, le atribuyó al acusado los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, en grado consumado, en concurso real con tentativa de homicidio doloso, calificado por la premeditación de dos o más personas y el uso de arma de fuego, todo ello en carácter de coautor.

El juez de primera instancia, Rodrigo Santana, resolvió dar por formalizada la imputación y ordenó que el acusado continúe en prisión preventiva por el plazo de ley.

Según la acusación fiscal, el hecho tuvo lugar el pasado 13 de mayo, alrededor de las 22, cuando A. S. y otro sujeto no identificado interceptaron a la víctima en la intersección de avenida 27 de Febrero y José M. Rosas, en Rosario. El imputado habría esgrimido un arma de fuego y obligado a la víctima a subir a un vehículo Peugeot 208, en contra de su voluntad.

Posteriormente, el vehículo se dirigió hacia las inmediaciones del domicilio de la víctima, donde se sumaron otros dos hombres al automóvil, quienes, según la Fiscalía, golpearon al secuestrado y lo amenazaron también con armas de fuego.

El recorrido culminó en calle Julio Vanzo al 8000, donde la víctima fue obligada a descender. En ese lugar, uno de los agresores efectuó trece disparos con un arma calibre 9 mm, con el claro propósito de causarle la muerte, según la acusación.

A pesar de la gravedad del ataque, la víctima logró sobrevivir y fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde recibió atención médica. El hecho continúa en investigación y aún resta identificar a otros involucrados.