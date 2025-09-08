En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Imputaron a un preso por brutal ataque con 13 tiros en barrio Godoy

Se trata de A.S., señalado coautor de privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio. La víctima fue obligada a subir a un vehículo, golpeada y baleada; sobrevivió en el HECA.   

08/09/2025 | 22:45Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.

En una audiencia realizada este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación imputó a un hombre identificado como A. S. por su presunta participación en un violento hecho ocurrido en mayo de este año, que incluyó la privación ilegítima de la libertad de una persona y un posterior intento de homicidio.

El fiscal Franco Tassini, a cargo de la investigación, le atribuyó al acusado los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, en grado consumado, en concurso real con tentativa de homicidio doloso, calificado por la premeditación de dos o más personas y el uso de arma de fuego, todo ello en carácter de coautor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El juez de primera instancia, Rodrigo Santana, resolvió dar por formalizada la imputación y ordenó que el acusado continúe en prisión preventiva por el plazo de ley.

Según la acusación fiscal, el hecho tuvo lugar el pasado 13 de mayo, alrededor de las 22, cuando A. S. y otro sujeto no identificado interceptaron a la víctima en la intersección de avenida 27 de Febrero y José M. Rosas, en Rosario. El imputado habría esgrimido un arma de fuego y obligado a la víctima a subir a un vehículo Peugeot 208, en contra de su voluntad.

Posteriormente, el vehículo se dirigió hacia las inmediaciones del domicilio de la víctima, donde se sumaron otros dos hombres al automóvil, quienes, según la Fiscalía, golpearon al secuestrado y lo amenazaron también con armas de fuego.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El recorrido culminó en calle Julio Vanzo al 8000, donde la víctima fue obligada a descender. En ese lugar, uno de los agresores efectuó trece disparos con un arma calibre 9 mm, con el claro propósito de causarle la muerte, según la acusación.

A pesar de la gravedad del ataque, la víctima logró sobrevivir y fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde recibió atención médica. El hecho continúa en investigación y aún resta identificar a otros involucrados.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho