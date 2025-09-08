Detuvieron en Córdoba a dos hombres buscados por la Justicia de Rosario
La Policía detuvo a dos hombres en General Cabrera, uno por homicidio y otro por un hecho de instancia privada, en un operativo vinculado a la Justicia de Rosario.
08/09/2025 | 15:29Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Uno de los detenidos, contaba con un pedido de captura por homicidio simple.
En General Cabrera, departamento Juárez Celman, la Policía detuvo este mediodía a dos hombres que se encontraban con pedidos de captura vigentes por la Justicia de Rosario. La intervención se realizó durante un allanamiento ejecutado por personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales.
Uno de los detenidos, de 40 años, está vinculado a un hecho de instancia privada, mientras que el otro, de 47 años, contaba con un pedido de captura por homicidio simple. Ambos fueron localizados en la localidad y aprehendidos sin que se registraran incidentes durante la operación.
Tras su detención, los hombres fueron trasladados a dependencias judiciales y puestos a disposición del magistrado interviniente, quien determinará los pasos procesales a seguir. La Justicia continúa con las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación de ambos casos.
