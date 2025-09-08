En vivo

Sociedad

Detuvieron en Córdoba a dos hombres buscados por la Justicia de Rosario

La Policía detuvo a dos hombres en General Cabrera, uno por homicidio y otro por un hecho de instancia privada, en un operativo vinculado a la Justicia de Rosario.

08/09/2025 | 15:29Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Uno de los detenidos, contaba con un pedido de captura por homicidio simple.

En General Cabrera, departamento Juárez Celman, la Policía detuvo este mediodía a dos hombres que se encontraban con pedidos de captura vigentes por la Justicia de Rosario. La intervención se realizó durante un allanamiento ejecutado por personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales.

Uno de los detenidos, de 40 años, está vinculado a un hecho de instancia privada, mientras que el otro, de 47 años, contaba con un pedido de captura por homicidio simple. Ambos fueron localizados en la localidad y aprehendidos sin que se registraran incidentes durante la operación.

Tras su detención, los hombres fueron trasladados a dependencias judiciales y puestos a disposición del magistrado interviniente, quien determinará los pasos procesales a seguir. La Justicia continúa con las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación de ambos casos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en General Cabrera? La Policía detuvo a dos hombres con pedidos de captura vigentes por la Justicia de Rosario.

¿Quiénes fueron detenidos? Dos hombres de 40 y 47 años, uno vinculado a un hecho privado y el otro por homicidio simple.

¿Cuándo se realizó la detención? La detención ocurrió este mediodía durante un allanamiento.

¿Dónde se llevó a cabo la operación? En la localidad de General Cabrera, en el departamento Juárez Celman.

¿Cómo se desarrolló la detención? Ambos hombres fueron aprehendidos sin incidentes durante el allanamiento.

¿Por qué se detuvo a estas personas? Tenían pedidos de captura vigentes por la Justicia de Rosario por delitos específicos.

