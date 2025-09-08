Quedó preso el acusado de una brutal balacera que dejó un muerto y heridos

En una audiencia celebrada este domingo en el Centro de Justicia Penal, el hombre identificado como A. L. fue formalmente imputado por su presunta participación como coautor en un grave hecho de violencia que conmocionó al barrio Cullen en mayo de 2023, y que culminó con la muerte de Gustavo Villalba Sosa.

El fiscal Patricio Saldutti le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado (en dos hechos) y homicidio agravado en grado de consumado, todos agravados por el uso de arma de fuego. Tras escuchar los argumentos, la jueza de primera instancia, Andrea Aronne, decretó la prisión preventiva efectiva por el plazo que establece la ley, tras lo cual la Fiscalía podría solicitar una prórroga.

Los hechos, reconstruidos por la investigación, se remontan al 31 de mayo de 2023 alrededor de las 16:50. Según la acusación, A. L. conducía una moto Honda CBX 250 Twister de color negro y rojo, llevando como acompañante a un hombre aún no identificado.

Al circular por la calle Cullen al 1200 bis, el acompañante habría extraído un arma de fuego calibre 9mm y efectuó varios disparos contra personas que se encontraban en el lugar, impactando y hiriendo a K. C. y a C. P. Sin detenerse, los sujetos continuaron su marcha.

Pocos metros más adelante, en Cullen al 1500 bis, repitieron el accionar. Esta vez, los disparos impactaron en Gustavo Villalba Sosa, quien circulaba en su propia motocicleta. La víctima fue trasladada de urgencia por familiares al Hospital Alberdi, donde falleció a causa de las heridas recibidas. Las otras dos víctimas, K. C. y C. P., también fueron atendidas en el mismo nosocomio por las lesiones sufridas.

La investigación dirigida por el fiscal Saldutti determinó un dato crucial que incrementa la alarma sobre el caso: las víctimas no tenían vinculación con actividades delictivas y fueron atacadas al azar, sin mediar provocación alguna.

El caso, caratulado como homicidio agravado, continúa su curso judicial con el acusado detenido en prisión preventiva, a la espera de las próximas etapas del proceso.