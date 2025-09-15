En vivo

Sociedad

Imputaron a detenidos por robar ambulancia que terminó con una oficial herida

Los acusados enfrentarán prisión preventiva mientras avanza la causa por robo calificado, resistencia y abuso de armas. La escena -de película- culminó con una policía baleada en la cadera.

15/09/2025 | 19:16Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La ambulancia robada incrustada en una pileta en Funes.

FOTO: Centro de Justicia Penalde Rosario.

R. C. y W. N., los dos hombres detenidos tras el robo de una ambulancia en Rosario y la posterior persecución policial que terminó en Funes con una oficial herida de bala, fueron formalmente imputados este lunes 15 de septiembre en el Centro de Justicia Penal.

La audiencia estuvo a cargo del fiscal Federico Rébola, quien les atribuyó a ambos el delito de robo calificado con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, en concurso real con resistencia a la autoridad y abuso de armas, en calidad de autores y en grado consumado.

El juez Hernán Postma, dio por formalizada la audiencia y ordenó prisión preventiva para ambos acusados por el plazo legal.

El hecho

El episodio ocurrió el miércoles 11 de septiembre alrededor de las 21:50 en calle Arijón al 2700, en la ciudad de Rosario. Según se reconstruyó en la audiencia, los imputados abordaron al chofer de una ambulancia de una empresa de emergencias privadas mientras se encontraba a bordo del vehículo Renault Kangoo.

Mediante amenazas con un arma de fuego y violencia física —incluyendo la sujeción del conductor por el cuello—, los hombres le sustrajeron el vehículo junto con pertenencias tanto del chofer como de la médica que lo acompañaba. Luego emprendieron la huida por calle Corralito, en dirección sur.

Alertados por un llamado al 911, móviles policiales del Comando Radioeléctrico (CRE) de Rosario y, más tarde, de Funes iniciaron una persecución que se extendió por la autopista Rosario–Córdoba. A alta velocidad y desobedeciendo señales de los patrulleros, los acusados llegaron hasta el barrio Cantegril, en Funes, donde la ambulancia terminó impactando contra el cerco perimetral de una vivienda y quedó parcialmente incrustada en una pileta en construcción.

Desde allí, los sospechosos intentaron escapar a pie. Uno de ellos llegó a exhibir un objeto con apariencia de arma de fuego frente al personal policial, lo que motivó disparos disuasivos. Sin embargo, lograron huir momentáneamente.

Un operativo de rastrillaje culminó con la ubicación de los acusados a las 23:40 horas, en un domicilio de calle 5D al 4600. Ambos estaban ocultos detrás de tarimas de madera.

Cuando la policía les dio la voz de alto, los hombres intentaron resistirse. Durante el forcejeo, W. N. intentó quitarle el arma reglamentaria a una oficial, lo que provocó una detonación accidental que impactó en la cadera de la agente, causándole una herida con orificio de entrada y salida. La oficial fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Finalmente, ambos –hoy- imputados fueron reducidos y detenidos en el lugar.

