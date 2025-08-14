En vivo

Sociedad

Impactante choque de un utilitario contra un semáforo en bulevar Rondeau

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del accidente. No se reportaron otros vehículos involucrados ni daños a terceros. El conductor estaba bien, pero iba a ser preventivamente revisado.   

14/08/2025 | 19:36Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Rosario: impactante choque de un utilitario contra un semáforo en bulevar Rondeau

Un siniestro vial se produjo esta mañana en la intersección de bulevar Rondeau y Washington, cuando una camioneta tipo utilitario Mercedes-Benz perdió el control y terminó impactando contra un semáforo.

El hecho ocurrió en la mano hacia el centro de la ciudad, provocando desvíos momentáneos del tránsito por calle Washington. Personal de tránsito trabajaba esta tarde en el lugar para ordenar la circulación vehicular.

El conductor del vehículo, un hombre de aproximadamente 50 años que viajaba solo, no sufrió heridas visibles, aunque permanece en el lugar a la espera de una revisión médica por precaución.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del accidente. No se reportaron otros vehículos involucrados ni daños a terceros.

El impacto afectó la base del semáforo, que será evaluada por personal municipal.

Informe de Agostina Meneghetti.

