Identifican a los presos narcos vinculados a Iván Carlos Méndez, abogado detenido

Los presos narcos que tenían vinculación con el detenido Iván Carlos Méndez, el acusado de sostener el patrimonio ilegal y las actividades de importantes actores de organizaciones narcocriminales a través de su rol como abogado, integran el Sistema de Alto Riesgo.

Entre los internos con quienes mantenía contacto se encuentran Mario Roberto Segovia, condenado y considerado Rey de la Efedrina; Evelio Horacio Ramallo, jefe de una organización criminal en la provincia de Santa Fe; Martín Eduardo Lanatta, acusado del triple crimen de General Rodríguez.

A su vez, también mantenía diálogo con César Morán de la Cruz, capo narco del barrio 31; Julio Andrés Rodríguez Granthon, condenado por narcocriminalidad; Francisco Rodríguez Villarreal, integrante de una banda narco; Uriel Luciano Cantero, partícipe de Los Monos; Cristian Nicolás Avalle, sentenciado por asociación ilícita vinculada a Los Monos; y Ariel Cantero, también de la misma organización.

Por último, se encuentra en la lista Jorge Adalid Granier Ruiz, acusado de armar el primer cartel internacional argentino; Leandro Vinardi, ex policía acusado de filtrar información a la banda de Los Monos; Delfín Zacarías, acusado de fabricar estupefacientes; José Uriburu, abogado detenido por el secuestro extorsivo de un empresario; Francisco Ezequiel Riquelme, aliado del capo narco Esteban Alvarado; y Pablo Nicolás Camino, sicario.