Identifican a los presos narcos vinculados a Iván Carlos Méndez, abogado detenido
Iván Carlos Méndez está acusado de sostener el patrimonio ilegal y las actividades de importantes actores de organizaciones narcocriminales.
18/09/2025 | 13:05Redacción Cadena 3
Los presos narcos que tenían vinculación con el detenido Iván Carlos Méndez, el acusado de sostener el patrimonio ilegal y las actividades de importantes actores de organizaciones narcocriminales a través de su rol como abogado, integran el Sistema de Alto Riesgo.
Entre los internos con quienes mantenía contacto se encuentran Mario Roberto Segovia, condenado y considerado Rey de la Efedrina; Evelio Horacio Ramallo, jefe de una organización criminal en la provincia de Santa Fe; Martín Eduardo Lanatta, acusado del triple crimen de General Rodríguez.
A su vez, también mantenía diálogo con César Morán de la Cruz, capo narco del barrio 31; Julio Andrés Rodríguez Granthon, condenado por narcocriminalidad; Francisco Rodríguez Villarreal, integrante de una banda narco; Uriel Luciano Cantero, partícipe de Los Monos; Cristian Nicolás Avalle, sentenciado por asociación ilícita vinculada a Los Monos; y Ariel Cantero, también de la misma organización.
Por último, se encuentra en la lista Jorge Adalid Granier Ruiz, acusado de armar el primer cartel internacional argentino; Leandro Vinardi, ex policía acusado de filtrar información a la banda de Los Monos; Delfín Zacarías, acusado de fabricar estupefacientes; José Uriburu, abogado detenido por el secuestro extorsivo de un empresario; Francisco Ezequiel Riquelme, aliado del capo narco Esteban Alvarado; y Pablo Nicolás Camino, sicario.
Lectura rápida
¿Quién es Iván Carlos Méndez? Es un abogado detenido acusado de sostener actividades de narcotráfico.
¿Con quiénes tenía vínculos? Tenía conexiones con varios presos narcos de alto perfil como Mario Roberto Segovia y Martín Eduardo Lanatta.
¿Qué organizaciones involucró? Las organizaciones narcocriminales de Argentina, incluyendo a Los Monos y otras bandas en Santa Fe.
¿Qué delitos se les atribuyen? Desde fabricación de estupefacientes hasta asociación ilícita y crimen organizado.
¿Cuál es su situación actual? Su detención y acusaciones están sujetas a investigación judicial continua.
[Fuente: Noticias Argentinas]