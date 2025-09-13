En vivo

Sociedad

Hallaron los restos de un bebé en el freezer de una casa y detuvieron a la madre

Una mujer fue arrestada en Toledo, España, tras guardar los restos de su bebé de 27 semanas en el freezer. 

13/09/2025 | 21:50Redacción Cadena 3

FOTO: Horror en España.

Una mujer fue detenida el sábado en la localidad de Alberche del Caudillo, en la provincia de Toledo, España, después de que se descubrieran los restos de su bebé de 27 semanas guardados en el freezer de su casa.

El hallazgo se produjo el martes anterior, cuando la madre de la mujer alertó a los Servicios Sociales sobre el parto. Los trabajadores sociales, que ya realizaban un seguimiento del caso, notaron irregularidades en el embarazo y decidieron informar a la Guardia Civil.

Los agentes ingresaron a la vivienda tras obtener los permisos judiciales correspondientes. La mujer explicó que había sufrido un aborto y que había conservado el cuerpo del feto en el congelador. La Policía encontró el feto exactamente donde ella había indicado. La Guardia Civil recopiló pruebas para determinar las circunstancias del parto y las condiciones en las que se mantuvo el cuerpo.

La detenida, madre de otros cuatro hijos de diferentes padres, quedó bajo investigación mientras la Justicia intentaba esclarecer lo sucedido. La policía arrestó también a su actual pareja. Un juez decretó secreto de sumario sobre el caso.

La madre de la mujer fue quien hizo la denuncia tras descubrir que su hija había dado a luz. Según la información proporcionada por los investigadores, la mujer sufría violencia de género por parte de su pareja actual, quien sería el padre del bebé.

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, informó que tres menores estaban bajo cuidado familiar y uno más bajo tutela administrativa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Alberche del Caudillo? Una mujer fue detenida tras el hallazgo de los restos de su bebé de 27 semanas en el freezer de su casa.

¿Quién alertó a las autoridades? La madre de la mujer alertó a los Servicios Sociales sobre el parto.

¿Cuándo se descubrieron los restos del bebé? Los restos fueron encontrados el sábado, tras un hallazgo realizado el martes anterior.

¿Dónde se produjo el hecho? El hecho ocurrió en la localidad de Alberche del Caudillo, en la provincia de Toledo, España.

¿Por qué fue detenida la mujer? Fue detenida por conservar el cuerpo del feto en el congelador tras un aborto.

