Sociedad

Fuga de presos en una comisaría de Rosario: recapturan a dos y quedan dos prófugos

El caos sucedió en la noche del lunes. Hay un amplio operativo en la zona.

02/09/2025 | 11:46Redacción Cadena 3

FOTO: Fuga de presos en una comisaría de Rosario: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Cuatro presos se fugaron de la Comisaría 21° de Rosario y tras un amplio operativo, que continúa, dos de los reclusos lograron ser recapturados, mientras que otros dos son buscados de manera intensa.

El caos sucedió en la noche del lunes cuando un grupo de internos solicitó agua caliente a la guardia de la dependencia ubicada en la calle Arijón al 2300. Las primeras informaciones indican que, al momento en el que se abrió la celda para entregar lo pedido, uno de ellos se abalanzó contra el personal.

Se trata de Claudio Gabriel G., quien, junto a otros detenidos, lograron salir al patio de la comisaría y de allí subirse a los techos, informó el medio La Capital.

Dicho acusado fue rápidamente reducido en el lugar, mientras que los efectivos de guardia efectuaron disparos con escopetas de aire comprimido para evitar que la situación se salga de control con los otros detenidos.

En las inmediaciones, Leandro Acuña y Javier Batalla, fueron detenidos tras un megaoperativo cerrojo.

Asimismo, mientras siguen los procedimientos, comunicaron que los dos prófugos restantes son Francisco Torrén e Ignacio Elías Ruiz.

Dicha comisaría es una de las pocas que no cuenta con sobrepoblación, ya que hay capacidad para 16 internos y actualmente se respeta esa cifra.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Rosario? Cuatro presos se fugaron de la Comisaría 21°. ¿Quiénes fueron recapturados? Dos de los reclusos fueron recapturados. ¿Cuándo ocurrió la fuga? La fuga tuvo lugar en la noche del lunes. ¿Dónde se encuentran los prófugos? Francisco Torrén e Ignacio Elías Ruiz son los prófugos. ¿Cómo accedieron al patio? Un recluso se abalanzó sobre el personal para escapar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

