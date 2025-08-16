Fueron detenidos tras un robo y persecución de película: uno de ellos de 11 años

La inseguridad volvió a mostrar su cara más preocupante en San Isidro. Cinco sospechosos fueron detenidos en las últimas horas tras cometer un robo en una vivienda y protagonizar una persecución policial cinematográfica. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue la edad de cuatro de los acusados: tienen 11, 14 y 16 años.

El operativo comenzó cuando las cámaras lectoras de patentes del distrito detectaron un Chevrolet Agile bordo que escapaba de la escena del robo junto a un joven de 25 años. El vehículo, que circulaba con dominio adulterado y tenía pedido de secuestro por robo automotor en Moreno, fue interceptado en la intersección de Avenida Rolón y Jacinto Díaz.

Las imágenes de video muestran cómo los sospechosos maniobraron entre autos en plena huida hasta chocar contra otro rodado al intentar evadir un patrullero. Allí fueron reducidos y detenidos cuatro de los ocupantes: un chico de 11 años, otro de 14, una adolescente de 16 y el mayor de 25. Dentro del auto hallaron joyas, teléfonos celulares, parlantes y dispositivos electrónicos robados de la vivienda.

El quinto integrante de la banda, también de 16 años, fue captado por las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) mientras huía hacia un colectivo de línea. Minutos después, la policía logró interceptarlo. Según confirmaron fuentes judiciales, este joven acumulaba antecedentes graves: en los últimos ocho meses había sido vinculado a robos reiterados y a un homicidio. Pese a haber sido derivado a un instituto de menores, logró fugarse y se encontraba con pedido de captura.

La investigación quedó en manos de la UFI N°1 de San Isidro y de la UFI de Menores, a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb, bajo las acusaciones de robo agravado por efracción, encubrimiento y resistencia a la autoridad.

El caso reaviva la preocupación por la participación de menores en delitos violentos y por las dificultades del sistema judicial y de contención social para evitar reincidencias. “La edad de los involucrados es alarmante: hablamos de chicos que aún no llegaron a la mayoría de edad y ya acumulan causas graves”, reconoció una fuente de la investigación.