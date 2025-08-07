Fue detenido por circular en un camión robado y ofrecer dinero a la Policía

FOTO: Quedó detenido por circular en un camión robado y ofrecer dinero a la Policía

En un operativo realizado este jueves en una zona rural de la autopista Córdoba – Rosario, la policía detuvo a un hombre de 59 años que conducía un camión Mercedes Benz reportado como robado en la provincia de Buenos Aires el día anterior.

El procedimiento se inició tras un alerta recibido a través del 911.

Durante el control, el sujeto intentó ofrecer una suma de dinero a los efectivos policiales para evitar su aprehensión, según informaron fuentes oficiales.

Tanto el detenido como el vehículo fueron trasladados a la comisaría local y quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con las investigaciones.