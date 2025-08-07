Chocaron dos camiones en la autopista Rosario-Córdoba y murió uno de los conductores
La víctima tenía 51 años, mientras que el chofer del otro rodado sufrió heridas de consideración.
07/08/2025 | 15:16Redacción Cadena 3
FOTO: Chocaron dos camiones en la autopista Rosario-Córdoba y murió uno de los conductores
Un hombre de 51 años murió por el choque de dos camiones en el kilómetro 402 de la autopista Rosario-Córdoba.
De acuerdo a la información de medios locales, el accidente vial ocurrió entre las localidades de General Roca (Córdoba) y Tortugas (Santa Fe), donde el damnificado, que conducía un Scania, impactó contra otro vehículo de carga que transitaba en el mismo sentido.
El otro rodado implicado viajaba desde Brasil, cuyo conductor sufrió heridas de consideración y fue derivado al Hospital Marcos Suárez, nosocomio en el que permanecía internado en observación.
La Justicia investiga las circunstancias del hecho y la calzada se encontraba reducida por el operativo de las fuerzas federales.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la autopista Rosario-Córdoba? Un choque entre dos camiones resultó en la muerte de un hombre.
¿Quién es la víctima? La víctima tenía 51 años y conducía un camión Scania.
¿Dónde sucedió el accidente? El accidente ocurrió en el kilómetro 402 de la autopista Rosario-Córdoba, entre General Roca (Córdoba) y Tortugas (Santa Fe).
¿Qué sucedió con el otro conductor? El conductor del otro camión, que transitaba desde Brasil, sufrió heridas de consideración y fue llevado al Hospital Marcos Suárez.
¿Qué está haciendo la Justicia? La Justicia investiga las circunstancias del accidente, y la calzada estuvo reducida por un operativo federal.
[Fuente: Noticias Argentinas]