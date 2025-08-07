En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Gimnasia (LP)

Mendoza

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Chocaron dos camiones en la autopista Rosario-Córdoba y murió uno de los conductores

La víctima tenía 51 años, mientras que el chofer del otro rodado sufrió heridas de consideración.

07/08/2025 | 15:16Redacción Cadena 3

FOTO: Chocaron dos camiones en la autopista Rosario-Córdoba y murió uno de los conductores

Un hombre de 51 años murió por el choque de dos camiones en el kilómetro 402 de la autopista Rosario-Córdoba.

De acuerdo a la información de medios locales, el accidente vial ocurrió entre las localidades de General Roca (Córdoba) y Tortugas (Santa Fe), donde el damnificado, que conducía un Scania, impactó contra otro vehículo de carga que transitaba en el mismo sentido.

El otro rodado implicado viajaba desde Brasil, cuyo conductor sufrió heridas de consideración y fue derivado al Hospital Marcos Suárez, nosocomio en el que permanecía internado en observación.

La Justicia investiga las circunstancias del hecho y la calzada se encontraba reducida por el operativo de las fuerzas federales.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la autopista Rosario-Córdoba? Un choque entre dos camiones resultó en la muerte de un hombre.

¿Quién es la víctima? La víctima tenía 51 años y conducía un camión Scania.

¿Dónde sucedió el accidente? El accidente ocurrió en el kilómetro 402 de la autopista Rosario-Córdoba, entre General Roca (Córdoba) y Tortugas (Santa Fe).

¿Qué sucedió con el otro conductor? El conductor del otro camión, que transitaba desde Brasil, sufrió heridas de consideración y fue llevado al Hospital Marcos Suárez.

¿Qué está haciendo la Justicia? La Justicia investiga las circunstancias del accidente, y la calzada estuvo reducida por un operativo federal.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho