Francisco donó 200.000 euros a una cárcel de menores

Antes de su fallecimiento, el Papa Francisco realizó una donación de 200.000 euros a la cárcel de menores de Casal del Marmo, en Roma, según informó el Vaticano.

Este acto, uno de los últimos del pontífice, refleja su compromiso con los más vulnerables, especialmente los jóvenes en situación de reclusión.

La donación, destinada a mejorar las condiciones de los internos y apoyar programas de rehabilitación, fue entregada personalmente por el cardenal Konrad Krajewski, limosnero papal, quien visitó el centro para cumplir con el deseo de Francisco.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Monseñor Benoni Ambarus, 'Don Ben' para el Papa Francisco, encargado de la caridad y la pastoral penitenciaria en Roma, relató que antes de su muerte Bergoglio donó esos 200.000 euros de su cuenta personal destinados a la fábrica de pasta de la cárcel-.

"Le dije que tenemos una gran hipoteca para esta fábrica de pasta y que si podemos rebajarla bajaremos el precio de la pasta, venderemos más y contrataremos a más chicos. Me contestó: 'He acabado con casi todo el dinero, pero aún me queda algo en la cuenta'. Y me dio 200.000 euros", contó Ambarus a la agencia Ansa.

"El Papa quiso que su última ofrenda fuera para quienes más lo necesitan", afirmó a su vez Krajewski.

Casal del Marmo, conocida por haber sido visitada por el Papa en 2013 durante un Jueves Santo, es un símbolo de su atención pastoral hacia los marginados.