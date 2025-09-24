FOTO: Fin de semana pasado por agua en Buenos Aires: ¿cuándo saldrá un rayito de sol?

El clima del fin de semana en Buenos Aires prometió ser bastante húmedo y con lluvias casi constantes, especialmente durante el sábado. Los porteños debieron prepararse para vivir jornadas donde los paraguas y la ropa impermeable fueron los grandes aliados.

El pronóstico del tiempo avisó que el sábado estaría marcado por precipitaciones y viento variable, mientras que el domingo traería un alivio: el sol volvería a aparecer y permitiría disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas también subirían, ofreciendo una jornada mucho más agradable para realizar paseos o hacer deporte al aire libre.

Sábado 27: lluvia casi todo el día

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el primer día del fin de semana en Buenos Aires estuvo marcado por la lluvia. La probabilidad de precipitaciones alcanzó el 90%, con lluvias que fueron desde débiles hasta moderadas. Las temperaturas se mantuvieron frescas, entre 13 y 18°C, y el viento sopló con intensidad variable.

Durante la mañana, el cielo alternó entre parcialmente nuboso y lluvia, con la mayor intensidad alrededor de las 9:00. Por la tarde, las lluvias se volvieron más débiles, y recién hacia la noche el cielo se despejó, ofreciendo un alivio antes del cierre del día.

03:00: Parcialmente nuboso, 17°C, viento noreste 18-53 km/h.

06:00: Lluvia débil, 16°C, viento este 16-40 km/h.

09:00: Lluvia moderada, 15°C, viento este 28-57 km/h.

12:00: Lluvia débil, 16°C, viento noreste 18-57 km/h.

15:00: Lluvia débil, 18°C, viento oeste 10-46 km/h.

18:00: Lluvia débil, 15°C, viento suroeste 25-53 km/h.

21:00: Cielo despejado, 14°C, viento suroeste 19-52 km/h.

Salida del sol: 06:39 | Puesta del sol: 18:51 Duración del día: 12h 12m

Domingo 28: un respiro con sol

El domingo trajo un cambio total en el clima. Después de un sábado lluvioso, los porteños pudieron disfrutar de un cielo despejado y soleado durante casi todo el día. Las temperaturas subieron, con mínimas de 11°C y máximas cercanas a los 21°C, mientras que el viento fue más moderado y agradable.

Este día fue ideal para planear actividades al aire libre, aunque se recomendó protegerse del sol en las horas centrales, ya que el índice UV alcanzó valores altos al mediodía.

03:00: Cielo despejado, 13°C, viento suroeste 16-34 km/h.

06:00: Cielo despejado, 11°C, viento suroeste 14-33 km/h.

09:00: Soleado, 13°C, viento suroeste 13-29 km/h.

12:00: Soleado, 18°C, viento oeste 12-32 km/h.

15:00: Soleado, 21°C, viento oeste 15-37 km/h.

18:00: Soleado, 20°C, viento oeste 12-36 km/h.

21:00: Cielo despejado, 18°C, viento oeste 4-27 km/h.

Salida del sol: 06:39 | Puesta del sol: 18:51 Duración del día: 12h 12m