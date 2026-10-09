Feria del Libro de Rosario: qué actividades hay este viernes

La programación de este viernes 9 de octubre incluye presentaciones de autores locales, novedades editoriales, propuestas para las infancias y encuentros sobre distintos temas. La Feria Internacional del Libro funciona en el Cultural Fontanarrosa, con entrada gratuita y actividades desde la tarde hasta las 22.

A las 16, una de las opciones para ir con chicos será el espectáculo de narración y movimiento El principito y el zorro, a cargo de Aye Dilego, basado en la obra de Pablo Bernasconi. En ese mismo horario se presentarán Yaguatirica, de Julia Saenz, y La tormenta es un juego de nietos, de Maira Rosso, con Sonia Tessa y Sergio Dal Lago como acompañantes.

La agenda también incluirá la presentación de Las mujeres que nunca fui y Al filo, de Candela Fernández; Las válvulas de escape de los sectores populares, de Mariano Romero, y ¿Cómo te fue hoy en Internet?, de Hernán Navarro, quien estará acompañado por Emilio Jatón.

Desde las 17, las propuestas continuarán con Bitácora del tiempo, de Cristina Bupo, que sumará música de Marcelo Nesossi; La sortija, de Julia Vélez, ilustrado por Anahí Laurencena; Antimarketing, de Angie Chevallier, y Mosaicos, de Victoria O’Donnell. A las 17.30 se presentarán El club de los superválidos, de Mariana Santini; El silencio de las alas, de Mariela Argüello, y La respuesta está dentro tuyo, de Román Cagliero.

La feria se realiza en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080. Este viernes se puede visitar de 13 a 22, con entrada gratuita y un código QR personal, válido para todas las jornadas. El ingreso a cada presentación depende de la capacidad de las salas y se realiza por orden de llegada.