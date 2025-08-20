FOTO: Fentanilo contaminado: piden la detención del dueño de HLB Pharma y otras 24 personas tras un informe clave

Un abogado cordobés pidió la detención del empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, y otras 24 personas vinculadas al fentanilo contaminado que provocó 96 muertes.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el letrado Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas por el opioide adulterado, solicitó la aprehensión de los implicados porque “han tenido directa o indirecta vinculación con los eventos anoticiados” y por los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense que detectaron un “nexo concausal” del fármaco en el desenlace fatal.

Con respecto al estudio que se conoció en las últimas horas, el profesional remarcó que "la contaminación del fentanilo fue, a criterio de los peritos, una condición necesaria para que los decesos se produzcan".

"Consecuentemente, la relación causal exigida para vincular un resultado típico a una conducta humana, como primer paso para la imputación, se encuentra científicamente acreditado", agrega.

De acuerdo al escrito, “contaminar un lote de fentanilo y comercializarlo indiscriminadamente, incluso violando los controles y diligencias necesarias para el debido seguimiento, implica la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, y que fue ese riesgo el que se realizó en los resultados mortales”

“El cuadro infeccioso no fue la única causa del deceso, sino que se convirtió en un factor clave que incidió y aceleró las muertes de los pacientes”, detalló Nayi.

"Estaría suficientemente probada la existencia del hecho y la intervención punible de los investigados en él, como así también estaría demostrado, en base a indicios serios, coherentes y contundentes, el peligro procesal que la libertad de aquellos significa para la presente causa, todo ello en base a las razones de hecho y de derecho que, seguidamente, se exponen", sostiene el documento presentado ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

Nayi peticiona que se "evalúe el grado de responsabilidad penal y la adopción de medidas" contra los sindicados, quienes fueron "debidamente identificados", a la vez que "se han dispuesto medidas cautelares sin perjuicio de otras responsabilidades funcionales a establecer".

En diálogo con este medio, el abogado afirmó que el pedido "se encuentra debidamente fundado en motivos doctrinarios" y negó que se trate de una "decisión caprichosa".

Por último, el querellante señaló que mantiene un "intercambio constante" con el magistrado de la causa.

La lista de los implicados

Ariel Fernando García Furfaro

Damián Roberto García - Director tiular

Diego García - Directo

Nilda Furfaro - Vicepresidente HLB Pharma

Olga Luisa Arena - Presidente HLB Pharma

Sebastián Daniel Nanini - Empresario futuro nuevo dueño del laboratorio

Andrea Silvana Chierasco - Dueña de departamentos de HLB Pharma

Rocío del Cielo Garay - Jefa de ampollas laboratorio

Adriana Iúdica - Jefa de microbiología de Ramallo

Oscar Ruffinengo - Apoderado

Marcela Fernanda Vozza – Esposa ariel garcia furfaro

María Victoria García - Jefa área técnica

Rodolfo Antonio Lambrusciano - Director suplente Ramallo S.A.

Jorge Manuel Salinas - Socio HLB Pharma

Carolina Ansaldi - Directora técnica de Ramallo S.A.

José Antonio Maiorano - Director técnico de HLB Pharma

Gerardo Antonio Sclafani

Wilson Daniel Pons - Farmacéutico y ex director técnico

Miriam Patricia Juárez - Gestora externa de ambos laboratorios

Javier Martín Tchukram - Jefe de planta