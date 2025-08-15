FOTO: Fentanilo contaminado en Rosario: el crudo relato de la hija de una de las víctimas

Carla, la hija de un hombre de 68 años que falleció en el Hospital Italiano de Rosario, relató este viernes cómo sus propias sospechas la llevaron a descubrir que la muerte de su padre podría estar vinculada al uso de fentanilo contaminado. Siendo odontóloga, su conocimiento del ámbito de la salud fue clave para atar cabos ante la falta de respuestas.

Según supo Noticias Argentinas, la mujer comenzó a investigar por su cuenta luego de que su padre muriera a causa de un paro cardíaco tras una intervención quirúrgica programada. La confirmación de un caso similar en La Plata fue lo que encendió las alarmas y la impulsó a solicitar los registros médicos.

La cronología de una muerte sospechosa

En diálogo con el programa "El río suena", Carla detalló el paso a paso que la convirtió en la primera persona en Rosario en alertar sobre la posible causa de muerte de su padre, vinculada al fentanilo adulterado.

La internación: Su padre, de 68 años, ingresó al Hospital Italiano para someterse a una cirugía que ya estaba programada.

Su padre, de 68 años, ingresó al para someterse a una cirugía que ya estaba programada. Muerte súbita: Tras la intervención, fue trasladado a terapia intensiva, donde falleció a causa de un paro cardíaco .

Tras la intervención, fue trasladado a terapia intensiva, donde falleció a causa de un . La sospecha: Ante la falta de explicaciones claras y al escuchar sobre el caso de La Plata , Carla solicitó la historia clínica de su padre.

Ante la falta de explicaciones claras y al escuchar sobre el caso de , Carla solicitó la de su padre. El hallazgo: En los documentos médicos, confirmó que durante el procedimiento se había utilizado fentanilo.

Finalmente, la mujer se refirió a la gestión del caso, criticando al Presidente por "usar el tema políticamente", mientras que, por otro lado, aseguró que "el juez está actuando bien" en la investigación.