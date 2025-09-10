En vivo

Sociedad

Femicidio de Marisa Coliman: declararon peritos que realizaron la autopsia

Este viernes se conocen los alegatos de clausura.

10/09/2025 | 16:53Redacción Cadena 3

FOTO: Femicidio de Marisa Coliman: declararon peritos que realizaron la autopsia

Peritos que le realizaron la autopsia a Marisa Coliman declararon en la tercera audiencia del juicio por el femicidio ocurrido en la ciudad rionegrina de Luis Beltrán, al tiempo que este viernes se llevarán a cabo los alegatos de clausura.

De acuerdo al comunicado que el Ministerio Público Fiscal de Río Negro a la agencia Noticias Argentinas, uno de los miembros del Cuerpo de Investigación Forense prestó testimonio sobre la necropsia al cuerpo de la mujer asesinada y el análisis forense al hijo (víctima de tentativa) e la damnificada.

A su vez, compareció el director de la Unidad Operativa para la Investigación del MPF, quien ofreció detalles respecto al modus operandi del crimen ocurrido en julio de 2023, luego de examinar las pistas levantadas de la escena por el personal de Gabinete de Criminalística.

El especialista también se refirió a los teléfonos incautados por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones, por la Unidad Operativa de Cipoletti y el CIF.

También comparecieron allegados y dos hermanos de Marisa ante el jurado popular, a la vez que este jueves harán lo propio testigos presentados por la querella, los fiscales y del Ministerio Público de la Defensa.

En tanto, este viernes se conocerán los alegatos de clausura de las partes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el juicio?
Declararon peritos que realizaron la autopsia a Marisa Coliman en el juicio por su femicidio.

¿Quiénes testificaron?
Testificaron miembros del Cuerpo de Investigación Forense y allegados a Marisa Coliman.

¿Cuándo se conocerán los alegatos finales?
Se conocerán los alegatos de clausura este viernes.

¿Dónde ocurrió el femicidio?
El femicidio ocurrió en la ciudad rionegrina de Luis Beltrán.

¿Qué detalles se brindaron en la audiencia?
Se expusieron detalles sobre la necropsia y el modus operandi del crimen.

[Fuente: Noticias Argentinas]

