Sociedad

Fatal accidente en la Ruta 215: un muerto y dos heridos

El caso se investiga en la Justicia como homicidio culposo y lesiones culposas.

14/09/2025 | 10:25Redacción Cadena 3

FOTO: Fatal accidente en la Ruta 215: un muerto y dos heridos

Un joven de 27 años murió y otros dos resultaron heridos en un accidente en la Ruta 215, por causas que aún son materia de investigación la camioneta EcoSport en donde viajaban los tres hombres despistó y terminó al costado del camino en sentido a Brandsen.

Según fuentes policiales a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió el pasado sábado cuando realizaban el trayecto de La Plata- Brandsen y el vehículo despistó. Ante esta situación, acudieron médicos del SAME, bomberos y policías.

Como consecuencia del siniestro, fue identificado el joven de 27 llamado Joaquín Daguerre, quien formaba parte del Club Estrella del Sur, institución que pertenece a la localidad de Alejandro Korn.

Las dos personas que iban con él resultaron heridas, una de ellas está fuera de peligro y la restante fue derivada al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas.

Finalmente, el caso se investiga en la Justicia como homicidio culposo y lesiones culposas, también, se intenta saber si hubo otro vehículo involucrado o si se trató de una desafortunada maniobra del conductor de la EcoSport.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Ruta 215? Un accidente fatal dejó un muerto y dos heridos.

¿Quiénes están involucrados? Joaquín Daguerre, un joven de 27 años, y dos acompañantes.

¿Cuándo sucedió el accidente? El sábado anterior al 14 de septiembre de 2025.

¿Dónde ocurrió el siniestro? En la Ruta 215, durante el trayecto de La Plata a Brandsen.

¿Cómo se investiga el caso? Como homicidio culposo y lesiones culposas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

