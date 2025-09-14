FOTO: Fatal accidente en la Ruta 215: un muerto y dos heridos

Un joven de 27 años murió y otros dos resultaron heridos en un accidente en la Ruta 215, por causas que aún son materia de investigación la camioneta EcoSport en donde viajaban los tres hombres despistó y terminó al costado del camino en sentido a Brandsen.

Según fuentes policiales a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió el pasado sábado cuando realizaban el trayecto de La Plata- Brandsen y el vehículo despistó. Ante esta situación, acudieron médicos del SAME, bomberos y policías.

Como consecuencia del siniestro, fue identificado el joven de 27 llamado Joaquín Daguerre, quien formaba parte del Club Estrella del Sur, institución que pertenece a la localidad de Alejandro Korn.

Las dos personas que iban con él resultaron heridas, una de ellas está fuera de peligro y la restante fue derivada al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas.

Finalmente, el caso se investiga en la Justicia como homicidio culposo y lesiones culposas, también, se intenta saber si hubo otro vehículo involucrado o si se trató de una desafortunada maniobra del conductor de la EcoSport.