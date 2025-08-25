Faltante de fentanilo en hospital Iturraspe de Santa Fe: investigan posible robo

En un hecho de grave implicancia, el Ministerio de Salud de la provincia realizó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación por la desaparición de 68 ampollas de fentanilo del Hospital J. B. Iturraspe de la capital provincial.

El potente analgésico opioide, de uso estrictamente hospitalario y destinado a pacientes críticos y cirugías, fue sustraído de la UTI del nosocomio ubicado en el norte de la capital provincial.

La denuncia, radicada este lunes, solicita una investigación exhaustiva para determinar los responsables y recuperar los medicamentos, haciendo hincapié en el “peligro que su manipulación representa en la sociedad”.

Según la presentación judicial, el hecho podría configurar el delito de hurto, previsto en el artículo 162 del Código Penal, u otros que surjan durante la investigación.

En paralelo a la acción judicial, las autoridades sanitarias iniciaron de inmediato un sumario administrativo interno para esclarecer los mecanismos que permitieron esta sustracción y determinar posibles responsabilidades dentro del personal del hospital.

Desde la cartera sanitaria se enfatizó la decisión de “llegar hasta las últimas consecuencias”, aplicando todas las medidas disciplinarias que correspondan y colaborando con la Justicia.

El comunicado oficial aclara que los medicamentos sustraídos no corresponden a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación que llevó al retiro de lotes específicos a principios de mayo. Esta aclaración busca deslindar el incidente de faltante de cualquier problema de calidad o seguridad del producto, centrando la investigación en el acto de sustracción itself.

El fentanilo es un opioide sintético de potencia extremadamente alta, cuyo uso fuera del ámbito médico controlado y sin supervisión profesional representa un severo riesgo para la salud pública, con potencial de causar depresión respiratoria y muerte por sobredosis.

La investigación ahora queda en manos de la Justicia y de los órganos de control interno del Ministerio de Salud, que deberán determinar cómo se produjo la desaparición de un insumo tan crítico y controlado.