Sociedad

Fentanilo contaminado: terminó de declarar García Furfaro

El empresario compareció ante el juez federal Ernesto Kreplak.

22/08/2025 | 16:21Redacción Cadena 3

FOTO: Fentanilo contaminado: terminó de declarar García Furfaro

El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., terminó de prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak en la causa que investiga las 96 muertes de pacientes que fueron inoculados con el fentanilo contaminado.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Quién declaró ante el juez?
El empresario Ariel García Furfaro declaró ante el juez federal Ernesto Kreplak.

¿Qué investiga la causa?
La causa investiga las 96 muertes de pacientes inoculados con fentanilo contaminado.

¿Qué tipo de declaración realizó García Furfaro?
García Furfaro prestó declaración indagatoria.

¿Quién dirige la investigación?
La investigación está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak.

¿Cuál es el estado de la noticia?
La noticia se encuentra en desarrollo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

