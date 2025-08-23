Mirtha Legrand sobre las muertes por fentanilo: “Son asesinos, porque matan gente”

En una nueva emisión de su clásico programa, Mirtha Legrand se refirió a las recientes muertes vinculadas al consumo de fentanilo y lanzó una fuerte declaración.“Son asesinos, porque matan gente”, dijo.

La diva expresó su indignación ante la situación, en el marco de una charla con la periodista Camila Dolabjian en donde analizaron las causas judiciales que involucran a la industria farmacéutica y que han sacudido al gobierno de Javier Milei que generaron repercusiones tanto en la política como en el ámbito judicial.

Según explicó Dolabjian, el fentanilo habría sido elaborado en laboratorios de Ariel García Furfaro, habilitados por la ANMAT a principios de este año. Además, la periodista señaló que Furfaro mantenía vínculos cercanos con funcionarios de alto rango dentro del gobierno nacional.

También abordaron el reciente escándalo que involucra a Karina Milei, a partir de audios filtrados en los que un allegado al presidente asegura que su hermana habría recibido coimas por parte de una droguería con conexiones directas con la gestión. “El amigo íntimo del presidente asegura que su hermana, Karina Milei, cobraba coimas”, detalló Dolabjian.

Finalmente, Mirtha reaccionó ante la magnitud del caso y la velocidad con la que actuó la Justicia, que ordenó múltiples allanamientos en oficinas y domicilios de los imputados, muchos de los cuales ya están detenidos. “Qué terrible todo, qué turbio”, sentenció la conductora.