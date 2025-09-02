FOTO: Ezeiza: detuvieron a un joven por el femicidio de Claudia Scrazzolo

La Policía bonaerense detuvo este martes a Nicolás Ezequiel Rodríguez, de 19 años, señalado como el autor del femicidio de Claudia Scrazzolo, de 38, perpetrado el pasado 27 de agosto en el barrio Santa Marta de Ezeiza, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Ese día, familiares de la víctima dieron aviso al 911 tras encontrar en la vivienda manchas de sangre y barro. Al revisar el lugar, oficiales de la comisaría 2° de Ezeiza hallaron el cuerpo sin vida de Scrazzolo en el patio trasero, con múltiples heridas de arma blanca.

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la autopsia con la que se constataron las lesiones y las causales de muerte.

Durante la investigación surgieron testimonios contradictorios de una menor, de 15 años, y de su pareja, Fernando Ruíz Díaz, de 24. La revisión de cámaras de vigilancia permitió reconstruir movimientos claves: un Peugeot 208 negro y luego un Fiat Cronos oscuro (Uber) llegaron a la casa durante la madrugada, y de este último rodado bajó un hombre que abandonó la vivienda minutos después.

Además, se determinó que la menor manipuló el celular de la víctima, enviando mensajes para justificar su ausencia en el trabajo esa misma mañana: “No voy a ir a trabajar por problemas de salud”, escribió a autoridades del Centro de Operaciones Municipales de Ezeiza.

Los investigadores le solicitaron información a la empresa Uber sobre la geolocalización del Fiat Cronos gris oscuro (dominio AF977KH), utilizado para trasladar al implicado, y tras recibir el informe los policías identificaron una vivienda en Itapirú 1451, Valentín Alsina (Lanús).

Con esa información, oficiales de la DDI Ezeiza y de la comisaría 2ª interceptaron a Rodríguez cuando salía de la casa, vestido con la misma campera que habría usado el día del crimen. Fue detenido en el acto.

La Fiscalía 3 Descentralizada de Ezeiza avaló el operativo policial y notificó a Rodríguez de la formación de causa por el delito de “homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (femicidio)”. Los cargos imputados tienen pena a prisión perpetua.

En el allanamiento, los oficiales incautaron ropa con manchas de barro y una mochila también ensangrentada, que serán peritadas.

Aún no trascendió el móvil del hecho, la investigación sigue abierta a la espera de sumar más declaraciones y pericias de laboratorio que podrían comprometer más al detenido.