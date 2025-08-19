FOTO: Extraditaron a Uruguay a un jubilado de 90 años por abuso sexual contra una menor

Un jubilado de 90 años, al que le pesaba un pedido de captura con alerta roja de Interpol por el delito de abuso sexual contra una menor, fue extraditado a Uruguay luego de haber sido detenido en la provincia de Entre Ríos.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron en Entre Ríos a un ciudadano uruguayo de 90 años, el cual poseía un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol a solicitud de las autoridades de ese país, acusado por abusar sexualmente de una niña de 8 años en un colectivo.

El hecho, según la denuncia, ocurrió en septiembre de 2024 cuando el sujeto subió a un colectivo de la línea 121 con destino a Punta Carretas, República Oriental del Uruguay. Allí se sentó al lado de la víctima, quien se encontraba viajando con su madre y su hermana que estaban en otros asientos.

Aprovechándose de la inocencia de la niña y de que estaba sola, el imputado le tocó las partes íntimas por arriba de la ropa. Sin capacidad de defensa, la víctima soportó el accionar del involucrado hasta su descenso, momento en el que le contó a su madre lo sucedido, por lo cual realizó la denuncia respectiva.

De este modo, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA efectuó diversas averiguaciones con el fin de establecer el paradero del buscado, determinando que el mismo podría hallarse en la ciudad entrerriana de Colón.

Con las pruebas obtenidas y por orden del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Sergio Viri, personal de la División Unidad Operativa Federal Concepción del Uruguay de la PFA colaboró con el procedimiento realizando tareas específicas a fin de dar con el buscado, logrando hallar y detener al mismo en un complejo turístico.

Posteriormente, se realizó un seguimiento del proceso de extradición, colaborando con la Cancillería Argentina y nuestra similar O.C.N. Interpol Montevideo. Una vez concedida definitivamente su derivación, se coordinó su entrega hacia el país vecino.

En las últimas horas personal policial procedió a realizar la entrega del detenido a agentes de Interpol Uruguay a través del Puente Internacional General José Gervasio Artigas, que une las ciudades de Colón y Paysandú, para que continúe su proceso judicial.