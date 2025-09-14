EPE reducirá plazos de factibilidad eléctrica de 9 meses a 15 días con trámites

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) avanza en la implementación de una normativa que reducirá de manera drástica los tiempos para la tramitación de factibilidades de suministros eléctricos. La presidenta del directorio, Anahí Rodríguez, confirmó que los plazos que actualmente rondan entre 2 y 9 meses pasarán a resolverse en un máximo de 15 días en el caso de solicitudes de hasta 300 kW.

Rodríguez destacó que el nuevo esquema permitirá que los trámites se realicen entre 9 y 18 veces más rápido. “Eliminamos pedidos injustificados y reducimos la burocracia. Queremos una EPE aliada del sector privado, ágil y eficiente, como lo piden el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini”, sostuvo.

Los principales cambios incluyen la digitalización total del proceso, la posibilidad de iniciar expedientes de manera remota y la centralización de la gestión, evitando la presentación de documentación física en sucursales. Además, las factibilidades superiores a 300 kW, que hoy pueden tardar hasta 18 meses, deberán resolverse en un plazo máximo de 50 días.

La medida contempla beneficios adicionales para emprendimientos productivos, como exenciones en cargos de expansión de la red de alta tensión para industrias de hasta 300 kW por seis meses, y nuevas facilidades en la gestión financiera mediante unificación de pagos y compensación automática de deudas y créditos. También se establecen plazos concretos y responsables definidos para cada etapa.

Por su parte, el ministro Puccini remarcó: “Esta es la EPE que queremos: ágil, cercana y sin trabas burocráticas. Tenemos que modernizar la empresa, avanzar en infraestructura y mejorar la relación con los usuarios. Esta resolución es un paso más dentro del proceso de ordenamiento que venimos impulsando”.