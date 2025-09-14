En vivo

La Cadena del Gol

Rosario Central vs. Boca

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Argentinos Jrs.

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Boca

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Gim. vs. Uni./Tal. (RDE) vs. Col.

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. All Boys

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

EPE reducirá plazos de factibilidad eléctrica de 9 meses a 15 días con trámites

La presidenta Anahí Rodríguez anunció una resolución que apunta a la simplificación, digitalización y desburocratización de los procesos. El ministro Gustavo Puccini respaldó la medida.

14/09/2025 | 15:23Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El ministro Gustavo Puccini con la presidenta de EPE Anahí Rodríguez

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) avanza en la implementación de una normativa que reducirá de manera drástica los tiempos para la tramitación de factibilidades de suministros eléctricos. La presidenta del directorio, Anahí Rodríguez, confirmó que los plazos que actualmente rondan entre 2 y 9 meses pasarán a resolverse en un máximo de 15 días en el caso de solicitudes de hasta 300 kW.

Rodríguez destacó que el nuevo esquema permitirá que los trámites se realicen entre 9 y 18 veces más rápido. “Eliminamos pedidos injustificados y reducimos la burocracia. Queremos una EPE aliada del sector privado, ágil y eficiente, como lo piden el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini”, sostuvo.

Los principales cambios incluyen la digitalización total del proceso, la posibilidad de iniciar expedientes de manera remota y la centralización de la gestión, evitando la presentación de documentación física en sucursales. Además, las factibilidades superiores a 300 kW, que hoy pueden tardar hasta 18 meses, deberán resolverse en un plazo máximo de 50 días.

La medida contempla beneficios adicionales para emprendimientos productivos, como exenciones en cargos de expansión de la red de alta tensión para industrias de hasta 300 kW por seis meses, y nuevas facilidades en la gestión financiera mediante unificación de pagos y compensación automática de deudas y créditos. También se establecen plazos concretos y responsables definidos para cada etapa.

Por su parte, el ministro Puccini remarcó: “Esta es la EPE que queremos: ágil, cercana y sin trabas burocráticas. Tenemos que modernizar la empresa, avanzar en infraestructura y mejorar la relación con los usuarios. Esta resolución es un paso más dentro del proceso de ordenamiento que venimos impulsando”.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho