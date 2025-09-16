FOTO: Entró armado a una farmacia, robó una bicicleta y recibió un tiro en La Plata

Un ladrón de 25 años, con antecedentes penales, cometió un robo a mano armada en una farmacia de la localidad bonaerense de Tolosa, sustrajo una bicicleta, fue perseguido por la Policía y recibió un disparo en el estómago.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el delincuente ingresó con una pistola Bersa calibre 380 al inmueble ubicado en la calle 7 entre 528 y 229, en la ciudad de La Plata, donde al observar la presencia de los uniformados, se subió a una bicicleta y se dio a la fuga.

La persecución finalizó en la intersección de 3 y 531, la Policía abrió fuego e hirió de bala al implicado en la panza, quien también extrajo su revólver y efectuó varias detonaciones, luego fue asistido por el SAME y lo derivaron al Hospital Rossi.

Peritos de la Policía Científica trabajaban en el lugar de los hechos, mientras que la Unidad Fiscal de Instrucción N°2, a cargo de Betiana Lacki, ordenó medidas de rigor.

En la escena se incautó el arma, un morral, dinero en efectivo, una bolsa con cinco proyectiles, una gorra visera y se recuperó la bicicleta negra rodado 29.

Por su parte, el malhechor, identificado como Rodrigo Nazareno Delgado Montero, posee un frondoso prontuario: el 5 de octubre de 2018, fue detenido por los delitos de robo y tenencia ilegal de armas civiles, mientras que en diciembre de 2018 lo arrestaron por robo calificado.

El 25 de agosto de 2021, se determinó su traslado de la Unidad Penal N°18 de Gorina a otra cárcel de La Plata, al tiempo que en mayo de ese año el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de la capital bonaerense ordenó su liberación.

Finalmente, el 25 de abril de 2022, recuperó la libertad en la Unidad Penal N°10 de Melchor Romero por otro ilícito.