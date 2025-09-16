Entró armado a una farmacia, robó una bicicleta y recibió un tiro en La Plata
El delincuente de 25 años posee un frondoso prontuario. Se encuentra internado en el Hospital Rossi.
16/09/2025 | 18:10Redacción Cadena 3
FOTO: Entró armado a una farmacia, robó una bicicleta y recibió un tiro en La Plata
Un ladrón de 25 años, con antecedentes penales, cometió un robo a mano armada en una farmacia de la localidad bonaerense de Tolosa, sustrajo una bicicleta, fue perseguido por la Policía y recibió un disparo en el estómago.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el delincuente ingresó con una pistola Bersa calibre 380 al inmueble ubicado en la calle 7 entre 528 y 229, en la ciudad de La Plata, donde al observar la presencia de los uniformados, se subió a una bicicleta y se dio a la fuga.
La persecución finalizó en la intersección de 3 y 531, la Policía abrió fuego e hirió de bala al implicado en la panza, quien también extrajo su revólver y efectuó varias detonaciones, luego fue asistido por el SAME y lo derivaron al Hospital Rossi.
Peritos de la Policía Científica trabajaban en el lugar de los hechos, mientras que la Unidad Fiscal de Instrucción N°2, a cargo de Betiana Lacki, ordenó medidas de rigor.
En la escena se incautó el arma, un morral, dinero en efectivo, una bolsa con cinco proyectiles, una gorra visera y se recuperó la bicicleta negra rodado 29.
Por su parte, el malhechor, identificado como Rodrigo Nazareno Delgado Montero, posee un frondoso prontuario: el 5 de octubre de 2018, fue detenido por los delitos de robo y tenencia ilegal de armas civiles, mientras que en diciembre de 2018 lo arrestaron por robo calificado.
El 25 de agosto de 2021, se determinó su traslado de la Unidad Penal N°18 de Gorina a otra cárcel de La Plata, al tiempo que en mayo de ese año el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de la capital bonaerense ordenó su liberación.
Finalmente, el 25 de abril de 2022, recuperó la libertad en la Unidad Penal N°10 de Melchor Romero por otro ilícito.
Lectura rápida
¿Quién es el implicado en el robo? El implicado es Rodrigo Nazareno Delgado Montero, de 25 años, con antecedentes penales.
¿Qué tipo de delito cometió? Cometió un robo a mano armada en una farmacia.
¿Cómo finalizó la persecución? La Policía abrió fuego posteriormente al robo y el ladrón resultó herido.
¿Dónde ocurrió el incidente? Ocurrió en La Plata, en una farmacia ubicada entre la calle 7 entre 528 y 229.
¿Cuál es el estado actual del ladrón? Se encuentra internado en el Hospital Rossi.
[Fuente: Noticias Argentinas]