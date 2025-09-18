FOTO: Ensenada: un motociclista quedó atrapado debajo de un colectivo y fue rescatado por bomberos

Un motociclista, quien había quedado debajo de un colectivo tras protagonizar un choque en la localidad de Ensenada, fue rescatado esta tarde por los bomberos, y trasladado a un nosocomio local, aunque se encuentra fuera de peligro.

El accidente ocurrió este jueves en Horacio Cestino y Santilli, donde se vieron involucrados tres vehículos. De acuerdo con el informe policial, el hecho se inició cuando una motocicleta Honda Twister 250cc, conducida por Franco Menutti impactó contra un Renault Symbol, al mando de Alberto Pinheiro de Miranda.

Como consecuencia del choque, el motociclista perdió el control, se deslizó sobre el asfalto y terminó golpeando contra un colectivo de la línea 275 de la empresa Fuerte Barragán, conducido por Néstor Martínez.

Tras la colisión el hombre quedó atrapado debajo del colectivo, aunque permanecía consciente y manifestaba fuertes dolores en su brazo derecho. Ante la gravedad de la situación, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la participación de Bomberos Voluntarios de Ensenada y una ambulancia del SAME local.

Tras un intenso trabajo, los bomberos lograron liberar al herido y el equipo médico lo asistió en el lugar para luego trasladarlo de urgencia al Hospital Horacio Cestino, donde quedó internado.

"Tuvo una lesión en uno de sus dedos y traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento", aseguraron los rescatistas al portal 0221.

En tato, la causa fue caratulada como "lesiones culposas" y quedó a cargo de la Fiscalía en turno de Ensenada, que inició las actuaciones correspondientes.