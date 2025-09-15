En vivo

Sociedad

Encontraron una escalofriante carta que anticipaba asesinato de Charlie Kirk

Una investigación revela una carta en la casa del sospechoso Tyler Robinson, donde se anticipa el ataque al influencer. El FBI corrobora el contenido. 

15/09/2025 | 14:57Redacción Cadena 3

FOTO: Encuontraron una escalofriante carta que anticipaba asesinato de Charlie Kirk

Hallan una escalofriante carta en la casa del acusado de asesinar a Charlie Kirk 15 de septiembre de 2025, 10:50 hs. La investigación por el brutal asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk, ocurrido el pasado miércoles en la Utah Valley University, dio un giro estremecedor.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó este lunes en Fox News que en la vivienda de Tyler Robinson, el joven de 22 años detenido como principal sospechoso, se encontró una carta que anticipaba el ataque. “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”, decía el manuscrito, según reveló Patel

Aunque la nota fue destruida, el FBI recuperó evidencia forense y corroboró su contenido mediante entrevistas con allegados al acusado. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, se halló ADN de Robinson en el lugar donde se escondió el tirador y en una toalla que cubría el arma homicida, abandonada en un bosque cercano. Robinson, quien permaneció prófugo durante 33 horas, se entregó el viernes tras la mediación de su padre y un religioso. Sin embargo, el sospechoso “no coopera con los investigadores”, y el móvil del crimen aún no está claro. El asesinato, ejecutado con un disparo certero al cuello desde un tejado a 200 metros, ha conmocionado a la política estadounidense.

Kirk, de 30 años, era fundador de Turning Point USA, cercano al presidente Donald Trump y al vicepresidente J.D. Vance, y un referente de la nueva derecha entre los jóvenes. El propio Trump confirmó la detención de Robinson, calificó a Kirk como “la mejor persona” y pidió la pena de muerte para el responsable. La investigación sigue en curso mientras el país procesa el impacto de esta tragedia. 

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Se halló una carta en la casa de Tyler Robinson que anticipaba el asesinato de Charlie Kirk.

¿Quién es el principal sospechoso? Tyler Robinson, un joven de 22 años, fue detenido como principal sospechoso del asesinato.

¿Cuándo ocurrió el asesinato? El asesinato de Charlie Kirk ocurrió el pasado miércoles, 10 de septiembre de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo el crimen? El crimen tuvo lugar en la Utah Valley University.

¿Por qué es relevante el caso? El asesinato ha conmocionado a la política estadounidense y ha llevado a una fuerte respuesta de figuras políticas como Donald Trump.

