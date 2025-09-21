Encontraron muerta a una mujer en su casa de Villa del Rosario

FOTO: La Policía constató que la mujer estaba tendida en el suelo (archivo).

En horas de la tarde de este domingo, personal policial, junto a un servicio de emergencias, se constituyó en un domicilio ubicado en calle Catamarca al 500 de la localidad de Villa del Rosario, donde una mujer de 51 años fue hallada en el piso sin signos vitales.

De acuerdo a los primeros testimonios, su hermana habría señalado que se encontraba en el patio de la vivienda, mientras que su pareja descansaba en un dormitorio.

Al ingresar nuevamente al comedor, donde estaba la víctima almorzando, la encontró tendida en el suelo, con una aparente lesión en la cabeza.

Seguidamente, habrían intentado reanimarla y solicitaron asistencia médica, constatándose posteriormente el deceso.