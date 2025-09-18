Empresario acusado de fraude propone reparar cine municipal en Sierra Grande

Un empresario acusado en el marco de la suspensión de un juicio a prueba propuso reparar el techo del cine municipal de la ciudad rionegrina de Sierra Grande.

De acuerdo al comunicado que el Ministerio Público Fiscal provincial le envió a la agencia Noticias Argentinas, el procedimiento “es una figura procesal” establecida en el Código Penal que abarca ilícitos donde las condenas son menores a tres años.

La medida prohíbe a los funcionarios que se encuentren implicados en delitos realizados durante su función pública, pero en este caso, el sospechoso lo reclama en carácter de empresario de la construcción.

El hombre ejerce la dirección de la compañía Construcciones Normalizadas y está sindicado por presunto uso de documentación falso y supuesto fraude en perjuicio a la administración pública, en calidad de partícipe necesario.

El defensor del implicado argumentó ante el juez interviniente que el pedido se vincula con un derecho de su cliente, a raíz de que la pena que se impondría es condicional, por lo que no iría a la cárcel y tampoco presenta antecedentes penales, mientras que debería cumplir con normas de conducta genérica a fin de concretar la obra.

“Si bien no implica reconocimiento del hecho, tampoco una exculpación”, admitió el letrado en la audiencia.

Los fiscales consignaron que el ofrecimiento constituiría una reparación simbólica y material, mientras que la intendenta de Sierra Grande aceptó la solicitud y señaló que mantuvo reuniones con las partes para efectivizar los trabajos en el edificio municipal.